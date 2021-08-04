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國藝會「新人新視野」嶄新題材 數位劇場線上看

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
由國藝會補助計畫獲選表演作品《摩利支天女》，歡迎至數位劇場訂閱觀看。圖／國藝會提供
由國藝會補助計畫獲選表演作品《摩利支天女》，歡迎至數位劇場訂閱觀看。圖／國藝會提供

財團法人國家文化藝術基金會長年推動文化藝術工作發展，培養藝文表演人才，並長年以行動鼓勵年輕創作者，讓更多好作品被看見。今年八月，正式與LINE TV數位劇場合作，將這次補助計畫選拔出的作品登上數位平台，新穎的奇幻題材也讓觀眾的線上觀劇體驗更多元。

「表演藝術新人新視野創作專案」（以下簡稱「新人新視野」）是國藝會針對新生代創作者特別規畫的專案補助計畫之一，自二ＯＯ八年至今已進入第十三屆，已累積支持超過七十件作品產出，提供新生代表演藝術編創人才嶄露頭角的機會，刺激新一代創作者學習與成長。第十三屆新人新視野共扶植三位創作者為李憶銖、方駿圍與曾歆雁，其中李憶銖的《摩利支天女》及方駿圍的《完美演出》即將在本月份陸續登上數位劇場。《摩利支天女》結合現代劇場、物件以及馬戲，折射出各種形象的「母親」，在劇場中探索當代神話荒謬奇詭的樣態；《完美演出》結合劇場表演與現代舞，集結多位不同背景的青年藝術工作者，作品將以「混種劇場」的形式演出。全新的風格與演出形式，將繼續在數位劇場帶給觀眾更多元新穎的觀劇體驗。

由國藝會補助計畫獲選作品《完美演出》結合劇場表演與現代舞，即將於數位劇場上架。圖／國藝會提供
由國藝會補助計畫獲選作品《完美演出》結合劇場表演與現代舞，即將於數位劇場上架。圖／國藝會提供

今年的「新人新視野」獲選作品碰巧因疫情由巡演轉為進行閉門演出，全程拍攝紀錄完整的表演影像，精彩內容終於在八月於數位劇場輪番上陣，上架日期為八月五日《摩利支天女》、八月十二日《完美演出》，有興趣的觀眾觀迎關注數位劇場粉絲團，或上 LINE TV數位劇場觀看。

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