新光三越卡利HIGH來了！一連25天線上線下擴大同賺回饋

在全民的防疫努力下，疫情降級後各縣市也陸續開放餐飲內用，民眾無不期待生活可以漸漸恢復正軌。在疫情趨穩後， 新光三越夏季卡利HIGH也要來了，針對會員專屬回饋的「新生活卡利HIGH」將於8月5日登場，一連25天的檔期，對比去年活動檔期天數整整多出一倍時間，讓消費者可以不用急著一窩蜂搶購、疏通人潮，拚經濟的同時也做好防疫規範。今年電商平台skm online也首度納入卡利HIGH回饋陣容，線上線下同步累計、同享刷卡回饋，持新光三越聯名卡最高享16%回饋。

新光三越繼之前酬賓券帶動3成人流與業績回流外，這回攜手2,600家品牌、11大銀行的「新生活卡利HIGH」8月5日至8月29日擴大規模推出，新光三越會員持11大指定銀行信用卡刷卡購物，活動期間同卡消費累計滿1萬元回饋4%、滿6萬元回饋5%、滿20萬元回饋6%電子贈品禮券；使用skm pay綁定11大指定銀行信用卡，消費任一單筆達3,000元再加碼1%、獨享最高7%回饋。此外，除了既有實體百貨店消費、App購物可享禮券回饋之外，這回電商平台skm online也首度納入卡利HIGH回饋陣容，持新光三越台新聯名卡最高可回饋16%，也是聯名卡回饋新高。

疫情除了影響民眾生活也改變了消費習慣，新光三越總公司販促部副總謝英明表示，疫情期間外帶外送、線上購物已成為消費者的購物習慣，就算開放餐飲內用後，餐飲也會同時做外送外帶；而電商平台skm online上線後，相較前身美麗台，業績成長14倍，過去新光三越線上業績占比不到10%，隨著疫情期間線上購物需求提升，線上業績占比也一舉突破10%。為了因應消費者線上線下互通的購物習慣，這次也首度把電商納入卡利HIGH回饋行列。去年同期12天的卡利high檔期做到42億業績，預期降級後人流會先觀望再逐步復甦，遂把檔期天數拉長，25天預計要拚進42.88億業績。

另外，疫情期間，消費者避免接觸，支付方式也愈來愈趨向減少現金交易，轉向行動支付。新光三越指出，新光三越App使用者綁定skm pay的人數，在疫情期間約3個月，就增加2萬人的skm pay綁定數。至於熟客系統全台則有2萬多個櫃哥櫃姐上線服務，透過熟客系統成交的交易，以美妝業種表現最好，客單價也高。