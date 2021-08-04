70年來首次開放！圓山飯店景觀房品國宴 密道重啟導覽

隨著警戒降二級，雙北市解除餐飲內用限制，台北圓山飯店今日也宣布，70年來首度開放在景觀客房享用國宴料理，同時也限量恢復東密道參觀導覽，每次以20人為限，「國宴+密道」的組合也預將可吸引一波體驗人潮。

圓山飯店表示，密道文化導覽去年吸引17萬人次參觀，今年5月因疫情暫停開放，今(4)起配合防疫降級，限量推出用餐及住房文化導覽專案。開放用餐的客房有20間，可遠眺基隆河、大直橋、大佳河濱公園和台北101等美景，「用最好的景色，搭配極致的國宴料理」。

此次專案的最大特色是，70年來首度限量開放最常接待國賓的「景觀客房」，讓民眾在房內用餐，並搭配歷屆總統宴客的國宴餐點。圓山飯店指出，因防疫需求，搭配密道文化導覽、用餐和住宿，每天都有一定限額，最好提前預約。

「東密道景觀客房國宴文化餐」專案每間客房可容2~6人享用國宴套餐，此套餐是從兩百多道國宴菜色中，組合成7套國宴料理，每位2,500元+10%起。像是曾經宴請東加王國國王伉儷的「雞汁燕窩」，將雞胸肉作成茸狀加入蛋清，老母雞高湯煨煮打上薄芡，再加入極品燕窩；還有總統陳水扁時期，強調族群融和、使用在地食材而設計的「客家桔醬龍蝦」；就連民國51年蔣介石總統的「梅花宴」也復刻上桌。

不僅可在客房品國宴，也可選擇在金龍餐廳體驗廣式菜系、圓苑餐廳品嘗江浙菜，或者到圓山牛排館享用西式套餐，宴會廳則提供台菜海鮮菜系，擇一用餐、也可搭配東密道探秘，每個餐廳人數上限不同，每人1,600元+10%起。此外，也有「東密道文化導覽住房專案」，一泊二食8,999元起。