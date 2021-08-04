Boucheron瘋膠囊 全新Holographique追加五枚概念新作

七月初時法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）發表全新Holographique高級珠寶系列，創意總監Claire Choisne受光影、色彩的啟發，結合全息技術，賦予珠寶虹彩般的奇異視覺，受到高度好評。品牌近日再推出延伸的膠囊系列，將5件Boucheron經典的Quatre系列和Jack de Boucheron系列珠寶腕表，迷幻再進化。

從音響「音源線」得到靈感的Jack de Boucheron系列，此番被賦予了全新高科技面貌。音源線獨特的造型與磁吸式設計，原本即帶來穿搭造型與變化的多重樂趣。本次則有著白金、黃金和玫瑰金三種款式，賦予全息技術塗層陶瓷，並鋪鑲圓形鑽石，虹彩視覺多變迷離。

另一組Jack de Boucheron系列胸針禮盒（5枚裝）同樣是近期的高人氣珠寶，由五枚鑲鑽黃金胸針組成，分為XL、S號的胸針可隨心選擇搭配其中還有四枚可用作耳環、胸針、髮飾。這次則透過全息技術，視覺再進化；令人驚豔的還有一款Reflet系列小號腕表，維持Reflet裝飾藝術風格鮮明的長方型表殼，鱷魚皮表帶有類似全系處理的虹彩效果。