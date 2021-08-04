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「花邊教主」布蕾克鏤空登紅毯 超火辣陪老公放閃
由好萊塢巨星萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）主演的科幻喜劇「脫稿玩家」（Free Guy）即將於8月於全球上映，日前於美國紐約舉辦首映紅毯，而整個紅毯上最大的亮點當然是陪伴萊恩雷諾斯一起甜蜜亮相的「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）。結婚將近10年的兩人可以說是好萊塢的模範夫妻，感情如膠似漆，經常在IG互相放閃。首映前一天晚上還回到兩人第一次約會的餐廳歡慶相戀10週年。
如今布蕾克萊芙莉已經是3個孩子的媽，不過保養得宜的她，在紅毯上亮相沒讓人失望，這次換上前後都鏤空、非常性感火辣的Prabal Gurung粉紅色金屬光澤設計師禮服，成為全場焦點。她也搭配了珠寶設計師Lorraine Schwartz的珠寶，時髦活潑的細節恰到好處，不過份搶戲但又能製造亮點。好萊塢巨星御用的珠寶設計師Lorraine Schwartz，正是布蕾克萊芙莉和萊恩雷諾斯訂製那枚知名的12克拉橢圓形粉鑽訂婚戒的設計師，忠實客戶包括許多好萊塢名人如碧昂絲、金卡達珊等。
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