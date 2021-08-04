紐奧良請支援微醺！臺虎精釀9.99第11號作「百香風暴」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

經歷過兩個多月的三級警戒、迫不及出門走跳了嗎？雖然這個夏天台灣很幸運還未受到颱風侵襲，但臺虎精釀的9.99系列則推出第11號作品，以經典調酒「颶風（Hurricane）」為靈感，將經典的紐奧良調酒變形成9.99%的微醺飲品「百香風暴（PASSION FRUIT HURRICANE）」，一如夏日的水果颶風般，火速上市！

使用萊姆酒、檸檬汁、百香果汁、糖漿為原料的雞尾酒「颶風」，以分層的顏色、酸甜的口感為特色，並幾乎與紐奧良劃上等號，一如想到日本會想到抹茶、想到台灣會想到珍珠奶茶。百香果的鮮明氣味為這款微醺調酒飽滿開場，豐富的酸甜層次搭配氣泡感，像是把夏日的暑氣一掃而空，最後再以淡雅、微微回甘的茉莉茶香輕快收尾。

銀色為底、橘紅色為主的瓶身帶來百香果的朱紅顏色聯想，同時瓶身上再有一道黃色的百香果「颶風、飛馳而來。8月7日起將於7-ELEVEN陸續上市，500ml建議售價單罐99元，8月16日後則將於微風超市、誠品、city’super、Jason’s，陸續上市。

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