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經典Emerald輕奢鮮色升級！Harry Winston全新印記腕表

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
經過微珠打磨的珍珠母貝與蛋面切工的珍珠母貝，為新款Emerald印記腕表帶來柔美多變的愉悅視覺。圖 / Harry Winston提供
經過微珠打磨的珍珠母貝與蛋面切工的珍珠母貝，為新款Emerald印記腕表帶來柔美多變的愉悅視覺。圖 / Harry Winston提供

人的一生長長，往前看、往後看，一時總在快速的節奏裡迷失了自己。每一年的情人節，像是一個時間的印記，為戀人們留下了真實、璀璨而甜蜜的見證。海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出全新印記（Emerald）印記腕表，以四款鮮豔的顏色嶄新亮相，甜美誘人。

綠松石色綠中帶藍，輕快活躍；粉嫩的香檳色，像是召喚出氣泡般稍縱即逝的歡快；亮橘色的色調飽滿、豐盛；而紫羅蘭色則帶有歐洲王室、神秘高雅的聯想，四種顏色分別傳達出其擁有者當下配戴時的不同情緒能量。

雖然四款腕表顏色各異，但面盤中央都具備一層微珠打磨珍珠母貝，並在微珠打磨珍珠母貝與蛋面切工珍珠母貝的點綴下，勾勒出印記系列經典猶如祖母綠型切割的八角形輪廓之美。除了同色系雙圈緞面表帶，並提供奢華升級版、鑲嵌109顆鑽石的18K白金米蘭網織表帶可供選擇。全數腕表皆使用精密精準的石英機芯具備時、分顯示功能，訂價皆約46萬元。

而除了四色新色之外，Emerald系列另有18K白金搭配白金表帶或18K玫瑰金表殼搭配玫瑰金鍊帶，18K白金款並在面盤鑲嵌1顆祖母綠型切工粉紅剛玉約0.028克拉，訂價約84萬5,000元，18K玫瑰金款則在面盤鑲嵌1顆祖母綠型切工海水藍寶約0.02克拉，訂價約77萬5,000元。

包含綠松石、香檳色、亮橘色、紫羅蘭色的四種全新顏色，為Emerald印記系列帶來全新歡快能量。圖 / Harry Winston提供
包含綠松石、香檳色、亮橘色、紫羅蘭色的四種全新顏色，為Emerald印記系列帶來全新歡快能量。圖 / Harry Winston提供
雙圈纏繞式的表帶，讓全新Emerald印記腕表，成為手上的輕奢珠寶。圖 / Harry Winston提供
雙圈纏繞式的表帶，讓全新Emerald印記腕表，成為手上的輕奢珠寶。圖 / Harry Winston提供
Harry Winston 印記Emerald系列18毫米腕表（亮橘色），46萬元。圖 / Harry Winston提供
Harry Winston 印記Emerald系列18毫米腕表（亮橘色），46萬元。圖 / Harry Winston提供
Harry Winston 印記Emerald系列18毫米腕表（紫羅蘭色），46萬元。圖 / Harry Winston提供
Harry Winston 印記Emerald系列18毫米腕表（紫羅蘭色），46萬元。圖 / Harry Winston提供

腕表

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