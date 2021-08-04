經典Emerald輕奢鮮色升級！Harry Winston全新印記腕表

人的一生長長，往前看、往後看，一時總在快速的節奏裡迷失了自己。每一年的情人節，像是一個時間的印記，為戀人們留下了真實、璀璨而甜蜜的見證。海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出全新印記（Emerald）印記腕表，以四款鮮豔的顏色嶄新亮相，甜美誘人。

綠松石色綠中帶藍，輕快活躍；粉嫩的香檳色，像是召喚出氣泡般稍縱即逝的歡快；亮橘色的色調飽滿、豐盛；而紫羅蘭色則帶有歐洲王室、神秘高雅的聯想，四種顏色分別傳達出其擁有者當下配戴時的不同情緒能量。

雖然四款腕表顏色各異，但面盤中央都具備一層微珠打磨珍珠母貝，並在微珠打磨珍珠母貝與蛋面切工珍珠母貝的點綴下，勾勒出印記系列經典猶如祖母綠型切割的八角形輪廓之美。除了同色系雙圈緞面表帶，並提供奢華升級版、鑲嵌109顆鑽石的18K白金米蘭網織表帶可供選擇。全數腕表皆使用精密精準的石英機芯具備時、分顯示功能，訂價皆約46萬元。