寶可夢還是蛋黃哥？5款「特色中秋禮盒」現享69折起

隨著中秋將至，除了傳統月餅之外，各個甜點品牌也紛紛推出應景的甜品、餅乾禮盒。微熱山丘今年推出層次感更豐厚的鳳梨奶黃月餅，來自日本的YOKU MOKU則打造雪茄蛋捲搭配不同點心的組合變化。另外Mister Donut、COLD STONE、Aunt Stella則分別推出寶可夢、蛋黃哥與布丁狗、小鹿班比的卡通主題禮盒，為中秋佳節染上可愛的童真氣息。

「Mister Donut」今年再度攜手寶可夢，推出2款充滿童趣的聯名中秋禮盒，並且以日本桃山和菓子技術，打造芒果燕麥桃山月餅、水蜜桃牛奶起司桃山月餅、焦糖牛奶起司桃山月餅等3款新品，擄獲大小朋友的心。「寶可夢中秋大禮盒」外盒佈滿皮卡丘與人氣角色，內含3款新口味餅乾，以及鳳梨酥、厚切年輪、起司餅乾、草莓餅乾等點心，每盒800元；「寶可夢中秋小禮盒」則有芒果燕麥桃山月餅、水蜜桃牛奶起司桃山月餅、鳳梨酥、起司餅乾、草莓餅乾等內容，外型則是大大的皮卡丘與吉利蛋，每盒520元。禮盒均附贈Mister Donut甜甜圈優惠券，並有73折起的早鳥或大宗優惠。

「COLD STONE」今年跨界合作三麗鷗，推出限量「蛋黃哥布丁狗萌中秋」禮盒，讓蛋黃哥、布丁狗2位明星合體躍於包裝上，並且打造了中秋限定的提盒與提袋，以及9款造型包裝。內容物則是依照布丁狗造型，設計出「雞蛋布丁風味冰淇淋大福」，另外還有長崎冰淇淋蛋糕、濃巧克力冰淇淋蛋糕，每款各3入，每組1,380元。即日起還有69折起的早鳥優惠，並有滿額加贈Take It雙球券等優惠。

繼愛麗絲夢遊仙境後，來自東京的手工餅乾「Aunt Stella」以「小鹿班比」為主題，推出第二波迪士尼系列禮盒，並以日夜變化，推出「秋楓」、「秋日」2款不同包裝，並有全新設計的楓葉、橡果造型手工餅乾。其中呈現夜晚寧靜氛圍的「秋楓」款，內含有楓葉造型餅乾、綜合餅乾與檸檬球，每盒380元；具有秋天森林概念的「秋日」款，則是包括楓葉造型餅乾、橡果造型餅乾、綜合餅乾與金鑽鳳梨酥球，每盒620元；另外還有楓葉造型餅乾、橡果造型餅乾、綜合餅乾、金鑽鳳梨酥球與迷你磅蛋糕的組合，每盒690元。現也有滿額9折起的優惠。

超過50年歷史、以雪茄蛋捲為招牌的日本甜點「YOKU MOKU」，今年以「桂月」作為設計主題，推出3款應景的中秋限定禮盒，每款禮盒均搭配有金裝版原味雪茄蛋捲，而「金秋綜合禮盒」搭配雙層巧克力薄片、雙層白巧克力薄片，每盒950元，2盒1,840元；「雙拼禮盒」則是搭配夏威夷豆巧克力餅乾，每盒1850元，2盒3,600元。另還有「原味雪茄蛋捲禮盒」，每盒900元，2盒1,760元。