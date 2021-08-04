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寶可夢還是蛋黃哥？5款「特色中秋禮盒」現享69折起

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
COLD STONE「蛋黃哥布丁狗萌中秋」禮盒，讓蛋黃哥、布丁狗2位明星合體。圖／COLD STONE提供
COLD STONE「蛋黃哥布丁狗萌中秋」禮盒，讓蛋黃哥、布丁狗2位明星合體。圖／COLD STONE提供

隨著中秋將至，除了傳統月餅之外，各個甜點品牌也紛紛推出應景的甜品、餅乾禮盒。微熱山丘今年推出層次感更豐厚的鳳梨奶黃月餅，來自日本的YOKU MOKU則打造雪茄蛋捲搭配不同點心的組合變化。另外Mister Donut、COLD STONE、Aunt Stella則分別推出寶可夢蛋黃哥與布丁狗、小鹿班比的卡通主題禮盒，為中秋佳節染上可愛的童真氣息。

「Mister Donut」今年再度攜手寶可夢，推出2款充滿童趣的聯名中秋禮盒，並且以日本桃山和菓子技術，打造芒果燕麥桃山月餅、水蜜桃牛奶起司桃山月餅、焦糖牛奶起司桃山月餅等3款新品，擄獲大小朋友的心。「寶可夢中秋大禮盒」外盒佈滿皮卡丘與人氣角色，內含3款新口味餅乾，以及鳳梨酥、厚切年輪、起司餅乾、草莓餅乾等點心，每盒800元；「寶可夢中秋小禮盒」則有芒果燕麥桃山月餅、水蜜桃牛奶起司桃山月餅、鳳梨酥、起司餅乾、草莓餅乾等內容，外型則是大大的皮卡丘與吉利蛋，每盒520元。禮盒均附贈Mister Donut甜甜圈優惠券，並有73折起的早鳥或大宗優惠。

「COLD STONE」今年跨界合作三麗鷗，推出限量「蛋黃哥布丁狗萌中秋」禮盒，讓蛋黃哥、布丁狗2位明星合體躍於包裝上，並且打造了中秋限定的提盒與提袋，以及9款造型包裝。內容物則是依照布丁狗造型，設計出「雞蛋布丁風味冰淇淋大福」，另外還有長崎冰淇淋蛋糕、濃巧克力冰淇淋蛋糕，每款各3入，每組1,380元。即日起還有69折起的早鳥優惠，並有滿額加贈Take It雙球券等優惠。

繼愛麗絲夢遊仙境後，來自東京的手工餅乾「Aunt Stella」以「小鹿班比」為主題，推出第二波迪士尼系列禮盒，並以日夜變化，推出「秋楓」、「秋日」2款不同包裝，並有全新設計的楓葉、橡果造型手工餅乾。其中呈現夜晚寧靜氛圍的「秋楓」款，內含有楓葉造型餅乾、綜合餅乾與檸檬球，每盒380元；具有秋天森林概念的「秋日」款，則是包括楓葉造型餅乾、橡果造型餅乾、綜合餅乾與金鑽鳳梨酥球，每盒620元；另外還有楓葉造型餅乾、橡果造型餅乾、綜合餅乾、金鑽鳳梨酥球與迷你磅蛋糕的組合，每盒690元。現也有滿額9折起的優惠。

超過50年歷史、以雪茄蛋捲為招牌的日本甜點「YOKU MOKU」，今年以「桂月」作為設計主題，推出3款應景的中秋限定禮盒，每款禮盒均搭配有金裝版原味雪茄蛋捲，而「金秋綜合禮盒」搭配雙層巧克力薄片、雙層白巧克力薄片，每盒950元，2盒1,840元；「雙拼禮盒」則是搭配夏威夷豆巧克力餅乾，每盒1850元，2盒3,600元。另還有「原味雪茄蛋捲禮盒」，每盒900元，2盒1,760元。

「微熱山丘」今年中秋推出「鳳梨奶黃月餅禮盒」，內餡使用經典鳳梨醬搭配上鹹香奶黃，為土鳳梨的酸甜滋味增添層次，外層則是清爽的桃山餅皮，並加深刻花深度，藉此呈現鳳梨花紋的視覺立體感。包裝外盒也採可重複利用的材質製作，並且印壓鳳梨花圖騰，呈現出僕質童趣，每盒6入，售價750元，現亦提供9折的預購方案，並可享滿額免運。

YOKU MOKU推出雪茄蛋捲搭配夏威夷豆巧克力餅乾的雙拼禮盒。圖／YOKU MOKU提供
YOKU MOKU推出雪茄蛋捲搭配夏威夷豆巧克力餅乾的雙拼禮盒。圖／YOKU MOKU提供
微熱山丘今年中秋推出「鳳梨奶黃月餅禮盒」。圖／微熱山丘提供
微熱山丘今年中秋推出「鳳梨奶黃月餅禮盒」。圖／微熱山丘提供
Aunt Stella全新推出的楓葉、橡果造型手工餅乾。圖／Aunt Stella提供
Aunt Stella全新推出的楓葉、橡果造型手工餅乾。圖／Aunt Stella提供
Aunt Stella以「小鹿班比」為主題，推出2款應景禮盒。圖／Aunt Stella提供
Aunt Stella以「小鹿班比」為主題，推出2款應景禮盒。圖／Aunt Stella提供
Mister Donut今年再度攜手寶可夢，推出2款充滿童趣的聯名中秋禮盒。圖／Mister Donut提供
Mister Donut今年再度攜手寶可夢，推出2款充滿童趣的聯名中秋禮盒。圖／Mister Donut提供

鳳梨酥 中秋 月餅 寶可夢 蛋黃哥

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