送男友一件「瘦子同款」！海豚印花夏威夷衫有型又可愛
時尚品牌的情人節系列商品大多針對女性顧客，男性選擇相對少了許多。BOSS今年七夕特別以「大愛」為設計靈感，運用海豚作為主題印花，搭配海洋風的清爽色調，打造男女襯衫、T恤等商品，就連男神瘦子E.SO也搶先穿上，示範時尚有型的夏季造型。
瘦子E.SO最近登上街星JUKSY 8月號封面，身穿BOSS 2021七夕限定系列海豚印花襯衫與長褲，完美展現演藝圈最佳「夏威夷襯衫代言人」駕馭這種瀟灑風格的超強魅力。這系列海豚印花單品，其實有著兩層意思，一是以有「愛情守護神」的海豚呼應節日主題，二是喚起人們對海洋生態的關注，此系列部分收益也會用於支持鯨豚公益計畫，讓情人們將愛意表現化做對世界有實質幫助的力量。
在這次的印花中，除了可以看到海豚們的跳躍姿態和微笑臉龐之外，獨特的愛心圖案也結合海豚開口的微笑輪廓，以刺繡、印花和緹花的方式呈現，將告白心意融入到單品之中。系列中大部分單品都是中性剪裁，可男女共穿，有基本款T恤和Polo衫、短袖連帽運動衫、海豚圖案印花T恤和夏威夷襯衫等，還有男女同款的球鞋、襪子。即日起在BOSS店上凡購物滿指定金額，還可獲贈BOSS七夕限量特別版海豚印花保溫瓶一個，送完為止。
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