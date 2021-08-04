送男友一件「瘦子同款」！海豚印花夏威夷衫有型又可愛

時尚品牌的情人節系列商品大多針對女性顧客，男性選擇相對少了許多。BOSS今年七夕特別以「大愛」為設計靈感，運用海豚作為主題印花，搭配海洋風的清爽色調，打造男女襯衫、T恤等商品，就連男神瘦子E.SO也搶先穿上，示範時尚有型的夏季造型。

瘦子E.SO最近登上街星JUKSY 8月號封面，身穿BOSS 2021七夕限定系列海豚印花襯衫與長褲，完美展現演藝圈最佳「夏威夷襯衫代言人」駕馭這種瀟灑風格的超強魅力。這系列海豚印花單品，其實有著兩層意思，一是以有「愛情守護神」的海豚呼應節日主題，二是喚起人們對海洋生態的關注，此系列部分收益也會用於支持鯨豚公益計畫，讓情人們將愛意表現化做對世界有實質幫助的力量。