東奧創女性運動員參賽新紀錄！「運動中的女性」5日開展

東京奧運中，戴資穎、郭婞淳等運動員英姿颯爽、發光發熱。然而你可知道，在半世紀前，女性運動員連參加馬拉松都會遭拒絕。「探索明天－運動中的女性」明日(5日)於國立中正紀念堂管理處中央通廊開展，展覽呈現台灣女性參與運動的歷程、奧運得獎紀錄，以及體育事務中的性別與權力現況。開展日適值東京奧運賽事期間，更具意義。

主辦單位國家婦女館指出，本屆東奧女性運動員比例達49%，是歷屆奧運最高；開幕式也首次鼓勵各代表隊任命男女性各1名擔任掌旗官，相較以往開幕式各隊多由1名男性旗手帶領入等等，而本屆中華隊66位參賽選手中，女性就占了50%，這33位女性選手名單也在本次展覽中完整呈現，讓人看到勇於挑戰自我的女力大爆發。

然而在1967年，參與波士頓馬拉松比賽的美國女性運動員Kathrine_Switzer，卻受到阻撓。她是第一位正式註冊參賽參加波士頓馬拉松比賽的女性，跑步過程中遭遇工作人員企圖搶走她的號碼布並阻止她參賽，但她仍大步向前，最終完成比賽。在她的努力之下，1972年，波士頓馬拉松賽才正式歡迎女性參加。