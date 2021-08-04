東奧創女性運動員參賽新紀錄！「運動中的女性」5日開展
東京奧運中，戴資穎、郭婞淳等運動員英姿颯爽、發光發熱。然而你可知道，在半世紀前，女性運動員連參加馬拉松都會遭拒絕。「探索明天－運動中的女性」明日(5日)於國立中正紀念堂管理處中央通廊開展，展覽呈現台灣女性參與運動的歷程、奧運得獎紀錄，以及體育事務中的性別與權力現況。開展日適值東京奧運賽事期間，更具意義。
主辦單位國家婦女館指出，本屆東奧女性運動員比例達49%，是歷屆奧運最高；開幕式也首次鼓勵各代表隊任命男女性各1名擔任掌旗官，相較以往開幕式各隊多由1名男性旗手帶領入等等，而本屆中華隊66位參賽選手中，女性就占了50%，這33位女性選手名單也在本次展覽中完整呈現，讓人看到勇於挑戰自我的女力大爆發。
然而在1967年，參與波士頓馬拉松比賽的美國女性運動員Kathrine_Switzer，卻受到阻撓。她是第一位正式註冊參賽參加波士頓馬拉松比賽的女性，跑步過程中遭遇工作人員企圖搶走她的號碼布並阻止她參賽，但她仍大步向前，最終完成比賽。在她的努力之下，1972年，波士頓馬拉松賽才正式歡迎女性參加。
婦女館表示，鼓勵女性進入運動領域，已是放諸四海而皆準之國際趨勢，在聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGS）和國家政策上，運動中的性別友善和女性參與已成為重要議題，甚至也是奧運策進的重點之一。國際奧委會於2014年改革議程中，就將性別平等列為重要議題，並將參賽男女選手比率各占 50%列為終極目標；2020年東京奧運核心議程（Olympic Agenda 2020）中，通過在奧林匹克憲章中納入對性取向的不歧視，且女性運動員比例達48.8%；預計到2024年巴黎奧運將首次達成男女運動員各占50%，讓巴黎奧運成為史上首次男女選手比例相同的一屆。
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