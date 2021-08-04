下半年藝術展看過來 永恆慕夏、失敗博物館早鳥74折起

年度藝文盛事《ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會》將於10月盛大登場，今年總計10個國家、超過100間畫廊參加。KLOOK表示，即日起獨家開賣入場門票，早鳥優惠現折100元；此外，備受關注的《teamLab未來遊樂園》、蒐集各種NG作品的《失敗博物館》展覽，與以柔美線條為主軸的《永恆慕夏-線條的魔術》特展，也將陸續於下半年登場，在KLOOK購買早鳥票，限量優惠74折起。

KLOOK表示，ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會是不可錯過的亞洲年度藝術盛事；今年參展報名踴躍，包括日本、韓國、中國、新加坡、法國、俄羅斯、美國等，國內外藝廊展商超過百家。此外，文化部也推出MIT新人推薦特區，徵選了8位年輕優秀藝術家，並精心彙整創新合作跨界時尚與原民新銳推薦的特展專區。

KLOOK表示，第28屆《ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會》將在10月22日至10月25日，於台北世界貿易中心一館盛大展開，早鳥購票優惠只要300元，優惠只到8月14日，另同步開賣專刊預售套票，搶先預購ART TAIPEI 2021年度專刊與紀念提袋；10月21日晚間舉辦的VIP貴賓開幕夜門票也同步開放預購中。

除了台北國際藝術博覽會外，每每展出都引爆口碑熱議的《teamLab未來遊樂園》，也確定將於10月8日在士林科教館與大家見面，超大型沉浸式的夢幻世界和互動體驗，同樣要讓展迷們沉浸在感知自然、創造、藝術的夢幻世界，在KLOOK上購買預售票限量74折，只要280元。