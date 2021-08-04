強強聯手！墾丁凱撒、日月潭雲品、礁溪老爺跨品牌聯賣

全台調降為二級警戒，看好旅遊商機，台灣三大集團凱撒、雲朗、老爺再次攜手跨品牌推出聯賣商品，分別為每張14,000元的「解封安心遊CLR五星飯店聯合住宿券」，以及每張38,888元的「安心享奢華CLR五星聯合套房住宿券」，持券可任選墾丁凱撒大飯店、雲品溫泉酒店日月潭或礁溪老爺酒店住宿一晚，依照不同券別、入住不同的飯店房型，以及享受各項餐飲服務。

此外，為了刺激疫苗施打率，三集團也聯合推出「接種疫苗禮遇優惠」。凡官網訂房，即日起至8月31日入住凱撒、雲朗、老爺三大飯店集團旗下所有飯店，接種過Covid-19疫苗後，辦理入住時出示疫苗卡，即可享基本房型升一等或任何房型延遲退房兩小時，各家飯店視房況每日限量提供。

全台疫情趨穩，國內三大飯店集團再度攜手，凱撒飯店連鎖、雲朗觀光集團、老爺酒店集團繼去年跨品牌合作，共同發行高達兩億元以上的「CLR聯合通用券」刺激國內經濟後，今年為迎接遊客，結合三家最熱門的五星度假飯店聯賣，讓旅客住房有更多彈性選擇。

每張14,000元的「解封安心遊CLR五星飯店聯合住宿券」，可選擇入住墾丁凱撒大飯店池畔花園客房，享受南洋峇里島風情池畔美景；或雲品溫泉酒店日月潭經典湖景客房盡享日月潭靜謐之美；或住進礁溪老爺酒店和式蘭陽平原景觀房，遠眺蘭陽平原美景。三間國內頂級度假酒店平日可任選一間雙人入住一晚，另贈5,000元餐飲抵用金，可彈性規劃用餐時間；以及優惠禮遇五選二，包括延遲退房兩小時、 下午茶組合、客房宵夜、紅酒或當地伴手禮。此券總價值在19,000元以上，購券三館每日限定五間提供預訂。

每張38,888元的「安心享奢華CLR五星聯合套房住宿券」可擇一選擇入住，墾丁凱撒大飯店海景豪華套房一泊三食，提供四人平日入住，另贈雙人溫炙瓷能量傳導90分鐘SPA按摩療程或5,000元凱撒精品店購物金（二選一）；雲品溫泉酒店日月潭一泊二食豪華湖景套房，可供兩位平日入住，晚餐升等至由台北米其林三星餐廳「頤宮」 主廚陳偉強主理的粵菜餐廳Ken Can享用中式套餐。或是礁溪老爺酒店一泊二食豪華樓中樓套房，可提供四人平日入住，晚餐升等岩波庭極致和牛套餐搭四杯佐餐酒，並加贈氣泡酒乙瓶 。此券最高價值為44,000元。