七夕情人節將至！Jo Malone推免費最美香氛愛情花盒

8月14日就是七夕情人節，隨著全台降級，有機會好好與另一半過情人節，準備好禮物了嗎？英國香氛品牌Jo Malone London推出限量情人節香氛愛情花盒，即日起至8月12日，到全台專櫃購買任一款100ml香水加任一件商品，免費預定限量情人節香氛愛情花盒包裝，讓花香與香水送給另一半，格外浪漫。

挑選香水有選擇障礙嗎？Jo Malone London除了經典的英國梨與小蒼蘭香水外，另外推薦罌粟花與大麥香水，有著讓人著迷的愛情香味，罌粟花與大麥營造出溫暖舒適感，散發優雅的花香調，搭配著野生玫瑰，有種迷人的生命力。

而台灣最熱賣的黑瓶「絲柏與葡萄藤芳醇香水」，靈感來自古老巴比倫仙境的空中花園，以香味呈現出神秘的空中花園，絲柏的清新芬芳，搭葡萄藤的木質香氣，最後的琥珀引出性感，帶點些許陽剛味，也適合男性使用。

送給男性的另一種選擇是英倫紳士旅行組，內含兩款木質香水，包括鼠尾草與海鹽香水、沒藥與零陵香芳醇香水，以及青檸羅勒與柑橘潔膚露和去角質沐浴露，帶來最棒的迷人生活。