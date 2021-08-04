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長榮連鎖酒店即起推童趣歡樂遊 住房專案一次看

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
長榮文苑酒店（嘉義）高級家庭房（三人）5760元起，加碼送棒棒鯨奇樂園大人陪伴券或海洋館券。圖／長榮提供
長榮文苑酒店（嘉義）高級家庭房（三人）5760元起，加碼送棒棒鯨奇樂園大人陪伴券或海洋館券。圖／長榮提供

為了讓民眾在積極防疫之餘，也能適時透過旅遊遠離疫情帶來的緊張情緒，長榮國際連鎖酒店今年度規畫一系列主題住房專案，即日起到10月底推出「童趣」套裝行程，融入親子互動元素，邀請家長在體驗行程中與孩子一同留下美好回憶，共渡歡樂的每一瞬間。

長榮說，「時光小火車住房專案」由長榮桂冠酒店（台中）帶消費者走入懷古風情，讓象徵台灣古早味的紅藍綠茄芷袋及彈珠汽水將回憶的味道傳承給下一代，提著經典版的茄芷袋漫步到鄰近的紙箱王博館店，體驗親子共同搭乘特殊紙造小火車的樂趣。

另外，9月19日前預訂台糖長榮酒店（台南）「童年好時光住房專案」，除贈送入住當月限定的茄芷野餐袋或善化糖廠古早糖等懷舊小物外，還加贈《藍柏閣》精油手作課程，除了讓孩子捏出天馬行空的精油黏土創作，也可以選擇防疫常備的保衛乾洗手DIY課程等等，課程種類大小通吃、驚喜滿滿。

長榮說，不想曬太陽也可以選擇長榮文苑酒店（嘉義）的「文苑放暑假」專案，入住依房型贈送棒棒鯨奇樂園的大人陪伴券或6-11歲海洋館券及嘉義高鐵站接駁乙次。

此外，若預訂長榮鳳凰酒店（礁溪）「寶貝樂享住房專案」則有機會免費升等吉祥物主題房，房內運用不同色系營造童趣活潑的氛圍，角落佈置了繽紛的印地安帳篷，撐起屬於孩子的秘密基地，感受另類露營樂趣，專案還加贈限定吉祥物娃娃一對以及DIY活動。

長榮說，放電行程安排在北台灣的朋友們，可選擇長榮桂冠酒店（基隆）「夢想的海島童趣住房專案」，住房贈送和平島公園入園憑證，與孩子漫步在步道上欣賞獨特的海蝕地形景觀和奇岩巨石，行程結束後還能順道打卡周邊景點正濱漁港彩色屋。

想參加靜態體驗課程的家長們，長榮桂冠酒店（台北）「與我童遊大海住房專案」則與抱瓶庵藝事空間合作推出捏陶課程，推薦給喜愛文藝氣息的親子族群一同參與。

長榮鳳凰酒店（礁溪）「寶貝樂享住房專案」平日高級洋式客房8800元起，包含兩客早餐及兩客晚餐，把可愛的吉祥物帶回家，還有機會升等吉祥物主題房。圖／長榮提供
長榮鳳凰酒店（礁溪）「寶貝樂享住房專案」平日高級洋式客房8800元起，包含兩客早餐及兩客晚餐，把可愛的吉祥物帶回家，還有機會升等吉祥物主題房。圖／長榮提供

長榮 酒店 桂冠

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