快訊

馬術／國巨千金停職圓奧運夢 陳少曼完賽惜無緣決賽

羽球／「卧槽」組合慘了！ 南韓羽協正式提出抗議 陸網嗆輸不起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內行人必收經典骨董時計！ZENITH全球旗艦店設專區展出

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
真力時位於上海南京西路的旗艦專賣店。圖／真力時提供
真力時位於上海南京西路的旗艦專賣店。圖／真力時提供

經典的骨董時計是許多鐘表愛好者在完整自己收藏時會希望能夠擁有的物件，除了希望是有代表的時計，要同時品項良好、來歷可靠，有時可遇不可求。擁有豐厚歷史、以計時碼表聞名的瑞士製表品牌真力時（Zenith），在翻新全球專賣店、迎接嶄新形象的同時，也特地在上海巴黎的旗艦大店中推出ICONS典藏系列，提供經過品牌認證並整理過的經典歷史表款。

換上全新形象的真力時，繼重新設計的銀座專賣店開幕後，位於南京西路的上海和巴黎Le Bon Marché專賣店也陸續於近期開幕。除了完整而豐富的新品，以及深入介紹品牌歷史的互動裝置，也都特地規劃歷史表款的專區。上海旗艦店是繼日本銀座之後第二間擁有ZENITH ICONS典藏系列腕表的專賣店，其中包括1969年至1972年期間生產的最早期且最具代表性的El Primero精鋼表款，也被稱為「ZENITH ICONS – ACT I」。

而在巴黎Le Bon Marché專賣店是首發全新亮相的ZENITH ICONS典藏系列作品，並不以特定時期分類，而是以啟發現有新作、具有重大歷史意義的表款為主。該精選系列取名為「ZENITH ICONS – GENESIS – Chronomaster Sport」，展示當代Chronomaster Sport腕表設計靈感中的一些最具代表性的歷史骨董之作。

真力時巴黎Le Bon Marché專賣店一隅。圖／真力時提供
真力時巴黎Le Bon Marché專賣店一隅。圖／真力時提供
真力時上海旗艦專賣店的「ZENITH ICONS – ACT I」系列A384腕表，是1969年推出的正方酒桶形表殼代表作，搭配黑白分明的貓熊面。圖／真力時提供
真力時上海旗艦專賣店的「ZENITH ICONS – ACT I」系列A384腕表，是1969年推出的正方酒桶形表殼代表作，搭配黑白分明的貓熊面。圖／真力時提供
真力時巴黎專賣店的「ZENITH ICONS – GENESIS – Chronomaster Sport」系列A386腕表，是品牌於1969年推出，所有El Primero計時中最經典的款式，採用一眼可辨的三色計時盤設計。圖／真力時提供
真力時巴黎專賣店的「ZENITH ICONS – GENESIS – Chronomaster Sport」系列A386腕表，是品牌於1969年推出，所有El Primero計時中最經典的款式，採用一眼可辨的三色計時盤設計。圖／真力時提供

上海 巴黎 品牌

延伸閱讀

桌球／再戰巴黎奧運？莊智淵：這次應該最後了

桌球／壓力大到內分泌失調 鄭先知盼巴黎美美登場

羽球／讓世界看見台灣 戴遐齡支持戴資穎再戰巴黎奧運

小隻女孩也帥氣！HUBLOT Big Bang快拆表款推出小尺寸

相關新聞

台北101又有櫃員確診 今下午6點提早閉店、5日恢復營業

台北101購物中心又有專櫃員工確診，台北101今日下午接獲通知，商場5樓店櫃有一名員工確診，台北101決定今天下午18:...

內行人必收經典骨董時計！ZENITH全球旗艦店設專區展出

經典的骨董時計是許多鐘表愛好者在完整自己收藏時會希望能夠擁有的物件，除了希望是有代表的時計，要同時品項良好、來歷可靠，有...

懶人包／網購平台「父親節優惠」最後衝刺！精選商品限時1元、1折起瘋搶

父親節就快到了，如果還沒決定要買什麼禮物，可要把握各大網購平台的最後優惠衝刺！蝦皮購物「8.8購MEN節」祭出消費滿29...

東奧大富翁是他？Caeleb Dressel喜成OMEGA形象大使

2020東京奧運還正如火如荼開展當中，各國選手的優異表現，更為閱聽群眾帶來勇氣與鼓勵。今年在各種競賽、各國選手中，甫加入...

賣萌架勢十足！木村光希帶愛犬一起拍廣告

在疫情發展反覆不定的情況下，大家對走出戶外、徹底回歸正常生活的渴望加劇，和三五好友相約聚餐、出遊這種以前看起來非常稀鬆平...

服務愈多買愈多！新光三越為銀卡會員打造專屬購物管家

全國疫情三級警戒期間，全台百貨業績慘跌7成，游離客大減，百貨具有消費力的主顧客成為穩住百貨業績的關鍵。疫情期間就算生意難...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。