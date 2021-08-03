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內行人必收經典骨董時計！ZENITH全球旗艦店設專區展出
經典的骨董時計是許多鐘表愛好者在完整自己收藏時會希望能夠擁有的物件，除了希望是有代表的時計，要同時品項良好、來歷可靠，有時可遇不可求。擁有豐厚歷史、以計時碼表聞名的瑞士製表品牌真力時（Zenith），在翻新全球專賣店、迎接嶄新形象的同時，也特地在上海和巴黎的旗艦大店中推出ICONS典藏系列，提供經過品牌認證並整理過的經典歷史表款。
換上全新形象的真力時，繼重新設計的銀座專賣店開幕後，位於南京西路的上海和巴黎Le Bon Marché專賣店也陸續於近期開幕。除了完整而豐富的新品，以及深入介紹品牌歷史的互動裝置，也都特地規劃歷史表款的專區。上海旗艦店是繼日本銀座之後第二間擁有ZENITH ICONS典藏系列腕表的專賣店，其中包括1969年至1972年期間生產的最早期且最具代表性的El Primero精鋼表款，也被稱為「ZENITH ICONS – ACT I」。
而在巴黎Le Bon Marché專賣店是首發全新亮相的ZENITH ICONS典藏系列作品，並不以特定時期分類，而是以啟發現有新作、具有重大歷史意義的表款為主。該精選系列取名為「ZENITH ICONS – GENESIS – Chronomaster Sport」，展示當代Chronomaster Sport腕表設計靈感中的一些最具代表性的歷史骨董之作。
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