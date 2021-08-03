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懶人包／網購平台「父親節優惠」最後衝刺！精選商品限時1元、1折起瘋搶

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Yahoo奇摩購物中心推出「3C愛爸節」活動，精選3C家電夯品5折起。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心推出「3C愛爸節」活動，精選3C家電夯品5折起。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

父親節就快到了，如果還沒決定要買什麼禮物，可要把握各大網購平台的最後優惠衝刺！蝦皮購物「8.8購MEN節」祭出消費滿299元免運、商城88折、百大品牌下殺1折起等優惠；Yahoo奇摩購物中心「3C愛爸節」精選3C家電5折起；遠傳friDay購物「霸氣狂買節」下殺2折起，周周開放Samsung Galaxy S6手機1元開搶。PChome 24h購物「狂禮88嘉年華－Party@Home」8月9日前每天固定時段直播登場，並攜手百大知名品牌推出獨家限定最殺優惠，活動期間全站消費超過1元即可抽0元清空購物車。

●蝦皮購物

蝦皮購物「8.8購MEN節」聯手百大品牌打造最強父親節送禮秘笈，8月8日前祭出精選夯品整點下殺1折起；8月1日至8月31日還有機會用1蝦幣抽Hi家教線上真人1對1外語家教2,500元課程金等總價值超過8,000萬的禮品；輝葉按摩椅旗艦館全面下殺4折起、蝦幣10倍送再免運，旗艦產品追夢椅最高現省44,000元。

整點限時限量瘋搶商品推薦8月4日中午12點「金瑞利時尚珠寶9999純金超值黃金福袋」原價3,160元、27折特價849元；8月5日凌晨0點「Eye舒服Plus眼部氣壓按摩器TS-185」原價3,980元、5折特價1,980元；8月5日下午6點小米官方旗艦店「Redmi 9T智慧手機」原價4,699元、1折特價470元。

●Yahoo奇摩

Yahoo奇摩購物中心推出「3C愛爸節」活動，精選3C家電5折起、買按摩家電抽Apple TV、百靈周周抽10萬購物金；Yahoo奇摩超級商城「爸爸去拿禮」活動網羅3C、健身保養等夯品下殺4折起，跨店消費最高現折888元；Yahoo奇摩拍賣則攜手萊爾富推出「周五免運日」活動，每週五祭出萊爾富超取限量免運優惠。

Yahoo奇摩電商父親節必搶商品推薦包括「飛利浦S9161乾濕兩用三刀頭電鬍刀/刮鬍刀」Yahoo奇摩購物中心特價13,888元，8月10日前結帳現折800元，加碼送Apple Homepod藍牙喇叭及氣炸鍋；「正官庄高麗蔘精EVERYTIME PLUS（10ml/包、單盒30包）3盒入原價9,900元、Yahoo奇摩購物中心8月9日前特價7,388元，下單再抽OSIM護眼按摩器。Yahoo奇摩超級商城推薦「小米手表Color運動版」原價3,599元、8月8日前特價3,290元；Yahoo奇摩拍賣推薦「A19 智能通話手表」原價1,899元、52折特價988元，周五可享萊爾富超取免運優惠。

●PChome 24h購物

PChome 24h購物連續第3年舉辦「PChome心禮節」造節活動，全站祭出500萬種商品狂降破億，並運用AI選品推出14大主題會場，爆殺特惠最高回饋28%，全站消費滿額再送PS5遊戲組、任天堂Switch主機、Nespresso膠囊咖啡機等夢幻逸品，下單還有機會抽清空購物車。

「狂禮88嘉年華－Party@Home」即日起至8月9日每天中午12點30分至下午1點、晚上8點30分至9點30分在PChome 24h購物官方YouTube頻道、FB粉絲專頁、LINE官方帳號、PChome大影音直播登場，推出多元節目主題，並攜手三星、白蘭氏、美津濃、正官庄等百大知名品牌，推出全網最殺、獨家限定的優惠內容；活動期間全站消費超過1元即可抽0元清空購物車。

●momo購物網

momo購物網「8.8男神節」8月4日前暖身慶全站不限金額下單登記抽Acer電競螢幕；8月5日至8月8日下單可享「霸氣好禮2選1」登記抽獎資格，有機會抽中SONY PS5、LG電子衣櫥；8月8日限定活動包括消費滿額送最高5%回饋、當日累積消費滿千元還可登記享「1元加購麥當勞薯條」優惠。

momo購物網也精選多款男神必備單品，8月5日起祭出驚喜優惠，包括「飛利浦尊榮系列電鬍刀S9161」活動價13,888元，8月8日前購買就送momo幣、任天堂Switch Lite、按摩機或咖啡機等豪禮；「HP光影V16電競筆電」獨家首賣價35,900元，加碼再送電競鍵盤滑鼠組；「德國雙人290周年IH不沾鍋深平底鍋28cm」，附玻璃蓋、小矽膠鏟，限時活動價2,999元；「FUJI摩享時光按摩椅FE-6000」專屬活動價36,888元，再送品牌按摩棒、水氧機。

●遠傳friDay購物

遠傳friDay購物即日起至8月31日推出「霸氣狂買節」活動，精選商品下殺2折起，周周開放Samsung Galaxy S6手機1元開搶，全站消費滿萬元還可抽最高8%回饋。如果想向老爸訴說心意，遠傳friDay購物還有贈禮簡訊服務。

遠傳friDay購物推薦可測血氧的「realme Watch 2 Pro防水智慧手表」活動價2,500元有找；FJ深層筋膜按摩槍下殺21折活動價638元；「德國百靈新升級三鋒系列電鬍刀」活動價下殺3,688元，再加碼送8%遠傳幣；BALLY防刮牛皮紅白條紋長夾限時限量下殺5折；「限量加大版SK-II男士活能青春露」活動特價5,625元，領券再折300元。另有Nespresso膠囊咖啡機全館指定機種結帳享驚喜價。

FUJI摩享時光按摩椅FE-6000，momo購物網8月5日至8月8日活動價36,888元，加碼送品牌按摩棒、水氧機。圖／momo購物網提供
FUJI摩享時光按摩椅FE-6000，momo購物網8月5日至8月8日活動價36,888元，加碼送品牌按摩棒、水氧機。圖／momo購物網提供
SK-II男士活能青春露230ml限量加大版，遠傳friDay購物活動特價5,625元。圖／遠傳friDay購物提供
SK-II男士活能青春露230ml限量加大版，遠傳friDay購物活動特價5,625元。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物推薦可測血氧的「realme Watch 2 Pro防水智慧手表」，活動特價2,488元。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物推薦可測血氧的「realme Watch 2 Pro防水智慧手表」，活動特價2,488元。圖／遠傳friDay購物提供
Yahoo奇摩超級商城推出「爸爸去拿禮」活動，跨店消費最高現折888元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩超級商城推出「爸爸去拿禮」活動，跨店消費最高現折888元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
BALLY防刮牛皮紅白條紋附手把大款長夾，遠傳friDay購物活動優惠價9,850元。圖／遠傳friDay購物提供
BALLY防刮牛皮紅白條紋附手把大款長夾，遠傳friDay購物活動優惠價9,850元。圖／遠傳friDay購物提供
momo購物網「8.8男神節」8月5日至8月8日下單可享「霸氣好禮2選1」登記抽獎資格，有機會抽中SONY PS5、LG電子衣櫥。圖／momo購物網提供
momo購物網「8.8男神節」8月5日至8月8日下單可享「霸氣好禮2選1」登記抽獎資格，有機會抽中SONY PS5、LG電子衣櫥。圖／momo購物網提供
飛利浦尊榮系列電鬍刀S9161，8月5日至8月8日活動價13,888元，8月8日前買就送momo幣、任天堂Switch Lite、按摩機或咖啡機等豪禮。圖／momo購物網提供
飛利浦尊榮系列電鬍刀S9161，8月5日至8月8日活動價13,888元，8月8日前買就送momo幣、任天堂Switch Lite、按摩機或咖啡機等豪禮。圖／momo購物網提供
PChome 24h購物連續第3年舉辦「PChome心禮節」造節活動，全站祭出500萬種商品狂降破億。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物連續第3年舉辦「PChome心禮節」造節活動，全站祭出500萬種商品狂降破億。圖／PChome 24h購物提供
蝦皮購物「8.8購MEN節」聯手百大品牌，祭出精選夯品整點限量下殺1折起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「8.8購MEN節」聯手百大品牌，祭出精選夯品整點限量下殺1折起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「8.8購MEN節」加碼推出輝葉按摩椅旗艦館全面下殺4折起，輝葉追夢椅最高限省44,000元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「8.8購MEN節」加碼推出輝葉按摩椅旗艦館全面下殺4折起，輝葉追夢椅最高限省44,000元。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 按摩 PChome

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