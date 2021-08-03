快訊

「EUA未獲准」郭台銘很著急 陳時中：下午會簽核BNT疫苗

奧運奪牌選手加碼金比一比！金門最慷慨 台中連帕運都包

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東奧大富翁是他？Caeleb Dressel喜成OMEGA形象大使

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
今年拿下五面金牌的美國泳將Caeleb Dressel，甫成為OMEGA形象大使。圖／OMEGA提供
今年拿下五面金牌的美國泳將Caeleb Dressel，甫成為OMEGA形象大使。圖／OMEGA提供

2020東京奧運還正如火如荼開展當中，各國選手的優異表現，更為閱聽群眾帶來勇氣與鼓勵。今年在各種競賽、各國選手中，甫加入歐米茄（OMEGA）品牌形象大使的Caeleb Dressel特別值得留意，這位1996年出生、年僅25歲的美國「泳」者已在本屆東京奧運拿下五面金牌，並在賽後參觀了OMEGA的形象展館（Fan Park）、真情分享。

Caeleb Dressel在本次合計獲得了男子100米蝶式、男子100米自由式、男子50米自由式、男子4x100米混合式接力，與男子4x100米自由式接力，合計五面金牌，除了成為第五位在單屆奧運會獲得至少五面金牌的游泳選手，同時也是奧運目前為止，獲得最多金牌的單一選手。而當被詢問成為歐米茄大家庭一份子的心得時，Caeleb Dressel表示：「我感到誠惶誠恐。這是一家偉大品牌，而精準計時是如此重要。差了百分之一秒就能讓你的最終成績截然不同。」

在獲得五面金牌之後，Caeleb Dressel儼然追隨了一代名將「飛魚」Michael Phelps、也加入OMEGA的家族一員，而在參觀OMEGA的形象展館時，Caeleb Dressel則戴上一只歐米茄海馬300米同軸擒縱大師天文台計時碼表，表殼使用精鋼與18K黃金並搭載藍色陶瓷面盤與表圈，特別換上的美國色彩的NATO表帶。對此他表示，「我是在夏威夷拿到這只表，我通常不選擇海軍藍，但這只表彷彿大聲召喚著我。我必須擁有它——而且我真的很喜歡黃金。」

除了Caeleb Dressel之外，相繼造訪OMEGA形象展館的傑出選手也先後不絕，例如2012年曾奪得200米蝶式金牌的南非選手Chad Le Clos，與日前甫拿下今年奧運200米銅牌的瑞士泳者Jérémy Desplanches，兩人除了在OMEGA計時執行長Alain Zobrist的導覽下參訪展內文物與裝置，更由Chad Le Clos擔任評審，為Alain Zobrist和Jérémy Desplanches兩人進行一場模擬的短跑競賽，展現運動場邊選手們與OMEGA的和樂融融與風趣詼諧。

兩位選手同樣身為OMEGA品牌家族的一員，當被問到加入歐米茄旗下包含傳奇人物Michael Phelps在內的泳者大使陣容有何感想時，Jérémy Desplanches回答：「我感到無法言喻的光榮。我看著這些傑出運動員的照片，並為自己能名列其中而感到驕傲。」而Chad Le Clos則形容OMEGA是一個他多年隸屬的大家庭，並呼籲粉絲「好好期待巴黎奧運會的精彩賽事」，四年後再相會。

OMEGA的Fan Park內，由Chad Le Clos擔任評審，為Alain Zobrist和Jérémy Desplanches兩人進行一場模擬的短跑競賽，展現選手與OMEGA的和樂與風趣。圖／OMEGA提供
OMEGA的Fan Park內，由Chad Le Clos擔任評審，為Alain Zobrist和Jérémy Desplanches兩人進行一場模擬的短跑競賽，展現選手與OMEGA的和樂與風趣。圖／OMEGA提供
OMEGA海馬300米同軸擒縱大師天文台計時碼表，精鋼、黃金表圈、44毫米、大師天文台同軸擒縱機芯，32萬6,000元，另附一條NATO表帶。圖／OMEGA提供
OMEGA海馬300米同軸擒縱大師天文台計時碼表，精鋼、黃金表圈、44毫米、大師天文台同軸擒縱機芯，32萬6,000元，另附一條NATO表帶。圖／OMEGA提供
Caeleb Dressel在今年累計已獲五面金牌，並在參觀OMEGA形象展館時，配戴上了海馬300米同軸擒縱大師天文台計時碼表。圖／OMEGA提供（合成圖）
Caeleb Dressel在今年累計已獲五面金牌，並在參觀OMEGA形象展館時，配戴上了海馬300米同軸擒縱大師天文台計時碼表。圖／OMEGA提供（合成圖）
在參訪OMEGA的東京奧運形象展館時，Caeleb Dressel也親眼欣賞了OMEGA機芯的巧奪天工。圖／OMEGA提供
在參訪OMEGA的東京奧運形象展館時，Caeleb Dressel也親眼欣賞了OMEGA機芯的巧奪天工。圖／OMEGA提供
日前甫拿下今年奧運200米銅牌的瑞士泳者Jérémy Desplanches，同樣也在近期成為OMEGA形象大使。圖／OMEGA提供
日前甫拿下今年奧運200米銅牌的瑞士泳者Jérémy Desplanches，同樣也在近期成為OMEGA形象大使。圖／OMEGA提供
參觀OMEGA形象展館時，Caeleb Dressel配戴上一只特別換上NATO表帶的OMEGA海馬300米同軸擒縱大師天文台計時碼表，格外鮮明動感。圖／OMEGA提供
參觀OMEGA形象展館時，Caeleb Dressel配戴上一只特別換上NATO表帶的OMEGA海馬300米同軸擒縱大師天文台計時碼表，格外鮮明動感。圖／OMEGA提供

東京奧運 金牌 品牌

延伸閱讀

影／搭東奧羽球熱！新北運動中心開放 籃球場變羽球館

義大利疫情下堅不中斷訓練 東奧奪牌優於德法

東奧體操、拳擊代表隊今返國 鞍馬奪銀李智凱成焦點

擊劍／法國替補重劍手十年寒窗 受命初登場奪金天下知

相關新聞

台北101又有櫃員確診 今下午6點提早閉店、5日恢復營業

台北101購物中心又有專櫃員工確診，台北101今日下午接獲通知，商場5樓店櫃有一名員工確診，台北101決定今天下午18:...

東奧大富翁是他？Caeleb Dressel喜成OMEGA形象大使

2020東京奧運還正如火如荼開展當中，各國選手的優異表現，更為閱聽群眾帶來勇氣與鼓勵。今年在各種競賽、各國選手中，甫加入...

賣萌架勢十足！木村光希帶愛犬一起拍廣告

在疫情發展反覆不定的情況下，大家對走出戶外、徹底回歸正常生活的渴望加劇，和三五好友相約聚餐、出遊這種以前看起來非常稀鬆平...

服務愈多買愈多！新光三越為銀卡會員打造專屬購物管家

全國疫情三級警戒期間，全台百貨業績慘跌7成，游離客大減，百貨具有消費力的主顧客成為穩住百貨業績的關鍵。疫情期間就算生意難...

透膚繃帶裝好性感！要養出瑪格羅比的好身材其實很簡單

好萊塢女星瑪格羅比（Margot Robbie）最近忙著宣傳新電影《自殺突擊隊：集結》，在近日洛杉磯首映會上，她以一身純...

雙北百貨喜迎開放內用 座席僅剩3成餐飲巔峰暫時回不去

疫情降至二級警戒已達一周，雙北也在今日同步開放餐飲內用。相較於三級警戒期間，就連過往最熱鬧的信義商圈也看不到什麼人，百貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。