東奧大富翁是他？Caeleb Dressel喜成OMEGA形象大使

2020東京奧運還正如火如荼開展當中，各國選手的優異表現，更為閱聽群眾帶來勇氣與鼓勵。今年在各種競賽、各國選手中，甫加入歐米茄（OMEGA）品牌形象大使的Caeleb Dressel特別值得留意，這位1996年出生、年僅25歲的美國「泳」者已在本屆東京奧運拿下五面金牌，並在賽後參觀了OMEGA的形象展館（Fan Park）、真情分享。

Caeleb Dressel在本次合計獲得了男子100米蝶式、男子100米自由式、男子50米自由式、男子4x100米混合式接力，與男子4x100米自由式接力，合計五面金牌，除了成為第五位在單屆奧運會獲得至少五面金牌的游泳選手，同時也是奧運目前為止，獲得最多金牌的單一選手。而當被詢問成為歐米茄大家庭一份子的心得時，Caeleb Dressel表示：「我感到誠惶誠恐。這是一家偉大品牌，而精準計時是如此重要。差了百分之一秒就能讓你的最終成績截然不同。」

在獲得五面金牌之後，Caeleb Dressel儼然追隨了一代名將「飛魚」Michael Phelps、也加入OMEGA的家族一員，而在參觀OMEGA的形象展館時，Caeleb Dressel則戴上一只歐米茄海馬300米同軸擒縱大師天文台計時碼表，表殼使用精鋼與18K黃金並搭載藍色陶瓷面盤與表圈，特別換上的美國色彩的NATO表帶。對此他表示，「我是在夏威夷拿到這只表，我通常不選擇海軍藍，但這只表彷彿大聲召喚著我。我必須擁有它——而且我真的很喜歡黃金。」

除了Caeleb Dressel之外，相繼造訪OMEGA形象展館的傑出選手也先後不絕，例如2012年曾奪得200米蝶式金牌的南非選手Chad Le Clos，與日前甫拿下今年奧運200米銅牌的瑞士泳者Jérémy Desplanches，兩人除了在OMEGA計時執行長Alain Zobrist的導覽下參訪展內文物與裝置，更由Chad Le Clos擔任評審，為Alain Zobrist和Jérémy Desplanches兩人進行一場模擬的短跑競賽，展現運動場邊選手們與OMEGA的和樂融融與風趣詼諧。