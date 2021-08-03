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賣萌架勢十足！木村光希帶愛犬一起拍廣告

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
木村光希帶著愛犬Etoile一起參與演出Coach秋季形象廣告。圖／Coach提供
木村光希帶著愛犬Etoile一起參與演出Coach秋季形象廣告。圖／Coach提供

在疫情發展反覆不定的情況下，大家對走出戶外、徹底回歸正常生活的渴望加劇，和三五好友相約聚餐、出遊這種以前看起來非常稀鬆平常的事，現在都無法放心去做。Coach全新推出的秋季形象廣告，就是描繪出我們許多人好久都沒有經歷的時刻，走在街上不用戴口罩、和好朋友聚在一起放鬆大笑，透過這些讓人嚮往的歡樂畫面，整理好迎接新的季節的全新心情，並探討真正的友情意義。

這次的廣告一樣是由Coach Family成員珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）、Kōki木村光希、林書豪和Michael B. Jordan主演，在攝影師Renell Medrano的鏡頭下，他們示範各種嶄新的包款和服裝，像是全新款式的Tate、Soft Tabby女士手袋，經重新詮釋的Rogue女士手袋及Hitch男士後背包，還有Shearling大衣以及與美式外套品牌Schott聯名推出的皮革夾克等。

除了四位Coach Family成員之外，一起參與演出的還有邁阿密跳繩隊The Hurricane Jumpers、非洲古巴爵士樂隊Miguel Cruz and Sugarcane、來自東京的樂團Gliiico，林書豪的大學摯友Kheaton Scott與Nathan Liu以及Coach Dream It Real計劃的學生也都一同入鏡，一起用最真誠的笑容傳遞歡樂氛圍。此外，木村光希的愛犬Etoile也是其中一員，幕後花絮的呆萌樣真是超級可愛！

林書豪和大學摯友Kheaton Scott與Nathan Liu以及Coach Dream It Real計劃的學生一同入鏡。圖／Coach提供
林書豪和大學摯友Kheaton Scott與Nathan Liu以及Coach Dream It Real計劃的學生一同入鏡。圖／Coach提供
林書豪和大學摯友Kheaton Scott與Nathan Liu以及Coach Dream It Real計劃的學生一同入鏡。圖／Coach提供
林書豪和大學摯友Kheaton Scott與Nathan Liu以及Coach Dream It Real計劃的學生一同入鏡。圖／Coach提供
珍妮佛洛佩茲演出Coach秋季形象廣告。圖／Coach提供
珍妮佛洛佩茲演出Coach秋季形象廣告。圖／Coach提供
來自東京的樂團Gliiico和木村光希參與演出Coach秋季形象廣告。圖／Coach提供
來自東京的樂團Gliiico和木村光希參與演出Coach秋季形象廣告。圖／Coach提供
演出Coach秋季形象廣告。圖／Coach提供
演出Coach秋季形象廣告。圖／Coach提供
來自東京的樂團Gliiico和木村光希參與演出Coach秋季形象廣告。圖／Coach提供
來自東京的樂團Gliiico和木村光希參與演出Coach秋季形象廣告。圖／Coach提供
Michael B. Jordan演出Coach秋季形象廣告。圖／Coach提供
Michael B. Jordan演出Coach秋季形象廣告。圖／Coach提供
Michael B. Jordan演出Coach秋季形象廣告。圖／Coach提供
Michael B. Jordan演出Coach秋季形象廣告。圖／Coach提供
木村光希帶著愛犬Etoile一起參與演出Coach秋季形象廣告。圖／Coach提供
木村光希帶著愛犬Etoile一起參與演出Coach秋季形象廣告。圖／Coach提供
珍妮佛洛佩茲演出Coach秋季形象廣告。圖／Coach提供
珍妮佛洛佩茲演出Coach秋季形象廣告。圖／Coach提供
木村光希帶著愛犬Etoile一起參與演出。圖／Coach提供
木村光希帶著愛犬Etoile一起參與演出。圖／Coach提供
珍妮佛洛佩茲演出Coach秋季形象廣告。圖／Coach提供
珍妮佛洛佩茲演出Coach秋季形象廣告。圖／Coach提供

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