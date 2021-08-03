賣萌架勢十足！木村光希帶愛犬一起拍廣告

在疫情發展反覆不定的情況下，大家對走出戶外、徹底回歸正常生活的渴望加劇，和三五好友相約聚餐、出遊這種以前看起來非常稀鬆平常的事，現在都無法放心去做。Coach全新推出的秋季形象廣告，就是描繪出我們許多人好久都沒有經歷的時刻，走在街上不用戴口罩、和好朋友聚在一起放鬆大笑，透過這些讓人嚮往的歡樂畫面，整理好迎接新的季節的全新心情，並探討真正的友情意義。

這次的廣告一樣是由Coach Family成員珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）、Kōki木村光希、林書豪和Michael B. Jordan主演，在攝影師Renell Medrano的鏡頭下，他們示範各種嶄新的包款和服裝，像是全新款式的Tate、Soft Tabby女士手袋，經重新詮釋的Rogue女士手袋及Hitch男士後背包，還有Shearling大衣以及與美式外套品牌Schott聯名推出的皮革夾克等。