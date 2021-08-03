服務愈多買愈多！新光三越為銀卡會員打造專屬購物管家

全國疫情三級警戒期間，全台百貨業績慘跌7成，游離客大減，百貨具有消費力的主顧客成為穩住百貨業績的關鍵。疫情期間就算生意難做，百貨還是樣想方設法求生存，看見疫情期間因目的性購物關係，主顧客客單價反而變高，新光三越在副董事長吳昕陽的發動下，推出銀卡會員「專屬購物管家服務」，透過滿足客戶服務，進而創造更多業績。

疫情也改變了民眾消費習慣，包括外帶外送、線上購物頻率增加，百貨都要在第一時間滿足提供需求並且不斷進化。新光三越在疫情期間發現，因消費者目的性購物關係，近期消費客單成長4成，且具有高消費力的主力會員，更是穩住百貨業績的關鍵。為了提供這群嬌客更完備的服務，新光三越首度針對全台快6萬名的銀卡會員推出「專屬購物管家服務」，只要銀卡會員提出購物或餐廳訂位需求，專屬管家就會協助滿足，像是信義店的銀卡會員想買LV，但信義店沒有LV櫃位，就會透過熟客系統轉到台中，協助會員跨店購物。

新光三越總公司販促部副總謝英明指出，推出銀卡會員專屬購物管家服務後，確實發現百貨給的服務愈多，顧客買的愈多。