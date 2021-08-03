3天快閃！台北遠東一泊三食5888元起 再送3千元禮券

雙北開放餐廳內用，台北遠東香格里拉於8月3日至8月5日推出「香格里拉食宿雙饗假期」快閃優惠，10月3日前入住「豪華閣尊寵住房專案」一泊三食每晚5,888元起；「香宮舒”鴨”住房專案」也升級為一泊二食版每晚6,388元起；此外，首創業界推出最豪奢的「豪華閣+專屬美食自助吧套房專案」一泊四食入住雅仕套房，每晚12,888元起，優惠低至41折。各專案皆加贈價值3千元的飯店禮券。

其中，超豪奢的「豪華閣+專屬美食自助吧套房專案」，原價23,108元，特價12,888元，旅客可在舒適奢華的景觀套房內獨享專屬的自助餐點，主廚現做，從前菜、主餐到甜點多達13道豐盛佳餚，直接送入套房，此專案還可享豪華閣禮遇，包含早餐、下午茶以及晚間雞尾酒小點，亦可獲得價值3千元的飯店禮券，可在年底前於台北、台南遠東香格里拉飯店住宿、用餐或館外餐廳Mega 50使用。

「豪華閣尊寵住房專案」則安排入住36樓的豪華閣貴賓廳，有著「飯店中的飯店」之稱，坐擁迷人的高樓景觀，台北101盡收眼底，每日提供豐盛早餐、下午茶及晚間雞尾酒與精選點心，每晚5,888元起，免費升等至優雅寬敞的超豪華客房，還可享豪華閣禮遇以及價值3,000元飯店禮券。

在微解封後推出直送客房安心享用的烤鴨住房專案，每天限量20間，天天滿訂，台北遠東香格里拉在這波閃購加碼推出一泊二食版的「香宮舒”鴨”住房專案」優惠，每晚6,388元起，兩人同行享免費升等尊榮客房、豐盛早餐、於香宮餐廳享用主廚桌邊服務的招牌脆皮烤鴨三吃，再享價值3,000元飯店禮券。相關資訊可洽：02-2376-3266。