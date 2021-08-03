透膚繃帶裝好性感！要養出瑪格羅比的好身材其實很簡單

好萊塢女星瑪格羅比（Margot Robbie）最近忙著宣傳新電影《自殺突擊隊：集結》，在近日洛杉磯首映會上，她以一身純白造型現身，完全和戲裡張牙舞爪的打扮大不相同，仙氣飄飄讓人忍不住多看好幾眼。

身為香奈兒品牌大使，瑪格羅比在這個重要的宣傳場合當然也是選擇香奈兒的服裝，這件白色褲裝來自香奈兒今年五月發表的2021-22 度假系列，最大的特色就是以白色貼身微透膚的上衣外加布料纏繞的造型，類似繃帶模樣，而且每個扭結處還可以看到香奈兒標誌的寶石裝飾，雖然搭配的是俐落的褲裝，但這些細節都讓這個造型保留隆重華麗的質感。