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透膚繃帶裝好性感！要養出瑪格羅比的好身材其實很簡單
好萊塢女星瑪格羅比（Margot Robbie）最近忙著宣傳新電影《自殺突擊隊：集結》，在近日洛杉磯首映會上，她以一身純白造型現身，完全和戲裡張牙舞爪的打扮大不相同，仙氣飄飄讓人忍不住多看好幾眼。
身為香奈兒品牌大使，瑪格羅比在這個重要的宣傳場合當然也是選擇香奈兒的服裝，這件白色褲裝來自香奈兒今年五月發表的2021-22 度假系列，最大的特色就是以白色貼身微透膚的上衣外加布料纏繞的造型，類似繃帶模樣，而且每個扭結處還可以看到香奈兒標誌的寶石裝飾，雖然搭配的是俐落的褲裝，但這些細節都讓這個造型保留隆重華麗的質感。
而瑪格羅比恰到好處的身材在這身服裝襯托下也更為迷人，纏繞設計呈現的效果既不過瘦也沒有緊繃的樣子，體態看來非常剛好。之前在受訪時瑪格羅比就曾透露自己的飲食習慣，像是早餐吃粥，午餐避免澱粉而是以雞肉沙拉為主，晚餐吃牛排跟蕃薯。另外，她也很喜歡因為拍攝《自殺突擊隊》系列電影要上的拳擊課程和格鬥練習，其他像是網球、舞蹈和皮拉提斯也都是她鍛煉體態的方式。
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