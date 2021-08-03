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透膚繃帶裝好性感！要養出瑪格羅比的好身材其實很簡單

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
瑪格羅比穿香奈兒2021-22度假系列服裝出席《自殺突擊隊：集結》洛杉磯首映會。圖／摘自IG
瑪格羅比穿香奈兒2021-22度假系列服裝出席《自殺突擊隊：集結》洛杉磯首映會。圖／摘自IG

好萊塢女星瑪格羅比（Margot Robbie）最近忙著宣傳新電影《自殺突擊隊：集結》，在近日洛杉磯首映會上，她以一身純白造型現身，完全和戲裡張牙舞爪的打扮大不相同，仙氣飄飄讓人忍不住多看好幾眼。

身為香奈兒品牌大使，瑪格羅比在這個重要的宣傳場合當然也是選擇香奈兒的服裝，這件白色褲裝來自香奈兒今年五月發表的2021-22 度假系列，最大的特色就是以白色貼身微透膚的上衣外加布料纏繞的造型，類似繃帶模樣，而且每個扭結處還可以看到香奈兒標誌的寶石裝飾，雖然搭配的是俐落的褲裝，但這些細節都讓這個造型保留隆重華麗的質感。

而瑪格羅比恰到好處的身材在這身服裝襯托下也更為迷人，纏繞設計呈現的效果既不過瘦也沒有緊繃的樣子，體態看來非常剛好。之前在受訪時瑪格羅比就曾透露自己的飲食習慣，像是早餐吃粥，午餐避免澱粉而是以雞肉沙拉為主，晚餐吃牛排跟蕃薯。另外，她也很喜歡因為拍攝《自殺突擊隊》系列電影要上的拳擊課程和格鬥練習，其他像是網球、舞蹈和皮拉提斯也都是她鍛煉體態的方式。

瑪格羅比穿香奈兒2021-22度假系列服裝出席《自殺突擊隊：集結》洛杉磯首映會。圖／摘自IG
瑪格羅比穿香奈兒2021-22度假系列服裝出席《自殺突擊隊：集結》洛杉磯首映會。圖／摘自IG
瑪格羅比因為拍攝《自殺突擊隊》系列電影上了拳擊課程和格鬥練習，從此就成為這兩個運動的粉絲。網球、舞蹈和皮拉提斯也都是她鍛煉體態的方式。圖／香奈兒提供
瑪格羅比因為拍攝《自殺突擊隊》系列電影上了拳擊課程和格鬥練習，從此就成為這兩個運動的粉絲。網球、舞蹈和皮拉提斯也都是她鍛煉體態的方式。圖／香奈兒提供
香奈兒2021-22度假系列。圖／香奈兒提供
香奈兒2021-22度假系列。圖／香奈兒提供

香奈兒 電影 洛杉磯 瑪格羅比

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