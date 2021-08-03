雙北百貨喜迎開放內用 座席僅剩3成餐飲巔峰暫時回不去

疫情降至二級警戒已達一周，雙北也在今日同步開放餐飲內用。相較於三級警戒期間，就連過往最熱鬧的信義商圈也看不到什麼人，百貨業者指出，降至二級後人流明顯有變多了，但人潮不可能一下子往上衝，雖然台北百貨業業績衰幅也從三級期間的衰退7成，慢慢回升至衰退5成，但就算開放餐飲內用，為了落實用餐距離與梅花座，百貨美食街、餐廳整體座位刪減至只有3成，業績也不可能回復到以往水準。隨著疫情逐漸穩定，百貨也陸續拋出優惠，新光三越也選在降級後，即將在8月5日推出一連25天的「新生活卡利HIGH」，同時線上線上同享累計回饋。

開放內用後為了遵守餐廳防疫規範，餐廳紛紛減少座位數，緊接而來就是父親節與七夕，至於目前訂位狀況百貨業者坦言，父親節通常是一家人聚餐，除了餐廳都使用隔板外，如果還要隔著位子吃飯，恐怕民眾寧願外帶在家吃。百貨業者指出，疫情也改變了民眾消費習慣，就算開放內用後，外帶外送服務也不會斷。

新光三越總公司販促部副總謝英明表示，因為今年1月至4月新光三越整體業績表現不錯，隨後碰上疫情三級警戒升溫，總結1至7月底新光三越僅衰退4%，如果確診數不要再變高，相信下半年還是可以急起直追。去年夏季卡利HIGH檔期落在7月、共做12天，今年選在降級後且餐飲開放內用後的8月5日至8月29日推出，活動檔期也增加至25天，使用skm pay最高享滿額7%禮券回饋。此外，除了既有實體消費、App購物可享禮券回饋之外，電商平台skm online也首度納入卡利HIGH回饋陣容，讓會員線上線下方便快速累積滿額門檻。

雙北迎來久違的內用，環球購物中心觀察首日人潮成長超過1成。本周就是父親節，節慶必備的聚餐，環球購物中心集結百家餐飲品牌推內用、外帶餐飲7折起優惠，其中內用以個人限定套餐為主，外帶則推有888元起的豐盛分享餐。全台七店即日起恢復疫情前營業時間。

京站台北店、小碧潭店的公食區皆僅留三分之一座位，館內美食品牌如21Plus烤半雞、海壽司鮭魚子手捲推出第二份半價優惠，多家主題餐廳也推出內用優惠。