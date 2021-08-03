快訊

桌球／5點大戰惜敗德國 中華男團無緣4強

第5輪破千萬人意願登記 陳時中曝12至18歲疫苗施打計畫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

可內用了！樂軒「雙人餐送龍蝦」 饗賓「提前5天開」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
饗賓餐旅旗下的雙北門市，將提前於8月7日開放內用。圖／饗賓餐旅提供
饗賓餐旅旗下的雙北門市，將提前於8月7日開放內用。圖／饗賓餐旅提供

隨著疫情趨緩，餐飲業也逐步恢復內用服務。為了慶祝內用重新開放，和牛料理餐廳「樂軒」自即日起推出「點雙人套餐送龍蝦」的優惠活動，讓民眾一次品嚐海陸雙重美味。另外原訂於8月11日開放內用的饗饗、旭集等饗賓餐旅旗下餐廳，也宣告提前至8月7日開幕。

樂軒於疫情期間，積極推出各項外帶外送便當，而隨著重新開放內用，店內也落實實聯制、梅花座、消毒等防疫措施，並且員工也會進行自主快篩，並且別上識別徽章，藉此確保用餐環境的安全。即日起至8月9日期間，於雙北地區樂軒門市點內用雙人套餐，並且參與社群網站活動，即可免費招待「活體波士頓龍蝦」一隻，並且首度將龍蝦以「備長炭直火燒烤」和「雜炊粥」2種手法調理，展現出不同的滋味，只送不賣。

同樣為了迎接重新開放內用，原訂8月11日才開放雙北門市內用的饗賓餐旅，宣告將提前於8月7日開放內用，包括饗食天堂、饗饗、旭集等餐廳均可受惠，也增添民眾父親節大餐的選擇。業者也透露，隨著開放內用後，目前已開放的門市在父親節檔期均已客滿，估計開放首週可提昇2成業績。

樂軒雙北門市推出「點雙人套餐送龍蝦」的限時優惠活動。圖／樂軒提供
樂軒雙北門市推出「點雙人套餐送龍蝦」的限時優惠活動。圖／樂軒提供

父親節 疫情 套餐

延伸閱讀

開放內用首日電話響不停 父親節飯店訂位8到9成滿

這次換你傳圖！豐原分局父親節長輩圖防詐又表心意

屈臣氏網路商店「88超級趴」狂推優惠、限時天天品類日

北市百貨夜市餐飲可內用 設隔板梅花座等措施

相關新聞

疫情衝擊＋房租！70年「成吉思汗蒙古烤肉」停業

老台北人的回憶又少一間！擁有70年歷史的老字號餐廳「成吉思汗蒙古烤肉」，於官方臉書宣告，因疫情影響及房租壓力，虧損慘重，...

古典現代精緻氛圍 體現品牌DNA獨特元素

義大利精品時尚品牌FENDI在澳洲雪梨的首間精品旗艦店盛大開幕，旗艦店座落於伊莉莎白街與市場街的轉角處Queen’s Club的歷史建築內。

可內用了！樂軒「雙人餐送龍蝦」、饗賓「提前5天開」

隨著疫情趨緩，餐飲業也逐步恢復內用服務。為了慶祝內用重新開放，和牛料理餐廳「樂軒」自即日起推出「點雙人套餐送龍蝦」的優惠...

鈴木保奈美「卒婚」後氣色佳！「無性別」穿搭有別以往

今年7月，54歲的資深日劇女神鈴木保奈美與結褵23年的諧星老公石橋貴明閃電離婚，掀起手零男女不出惡言、猶如從婚姻畢業一般...

雙北限定！MiraWan攜手瑪黑家居 七夕套餐組限量66套

隨著疫情鬆綁，雙北今宣布自8月3日起可恢復餐廳內用，首先迎接的就是8月14日七夕情人節。以高空景觀著名的MiraWan法...

第一本老報旅聞復古手帳 報時光「老派旅行手帳組」溫馨亮相

延續老派生活系列，2021年《報時光》團隊以「時光採集」概念，以生活就是一場旅行，採集日常美好為核心理念，全新開發出「老派旅行手帳組」，邀請老派好友們一同紀錄生活美好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。