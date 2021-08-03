可內用了！樂軒「雙人餐送龍蝦」、饗賓「提前5天開」

隨著疫情趨緩，餐飲業也逐步恢復內用服務。為了慶祝內用重新開放，和牛料理餐廳「樂軒」自即日起推出「點雙人套餐送龍蝦」的優惠活動，讓民眾一次品嚐海陸雙重美味。另外原訂於8月11日開放內用的饗饗、旭集等饗賓餐旅旗下餐廳，也宣告提前至8月7日開幕。

樂軒於疫情期間，積極推出各項外帶外送便當，而隨著重新開放內用，店內也落實實聯制、梅花座、消毒等防疫措施，並且員工也會進行自主快篩，並且別上識別徽章，藉此確保用餐環境的安全。即日起至8月9日期間，於雙北地區樂軒門市點內用雙人套餐，並且參與社群網站活動，即可免費招待「活體波士頓龍蝦」一隻，並且首度將龍蝦以「備長炭直火燒烤」和「雜炊粥」2種手法調理，展現出不同的滋味，只送不賣。