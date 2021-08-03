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鈴木保奈美「卒婚」後氣色佳！「無性別」穿搭有別以往
今年7月，54歲的資深日劇女神鈴木保奈美與結褵23年的諧星老公石橋貴明閃電離婚，掀起手零男女不出惡言、猶如從婚姻畢業一般「卒婚」，完成人生一個階段再踏入新階段的話題。許多人也開始留意到這位因為家庭而沉寂多年的女演員，如今散發著令許多5、6年級世代女性嚮往的熟齡媚力。本月她登上日本輕熟女時尚雜誌「Precious」，演繹大人風格「無性別」穿搭，透過混搭男女男女皆宜的單品，打破時尚的界限，展現鈴木保奈美有別以往的新面貌。
「想穿什麼就穿什麼！」鈴木保奈美認為營造這種沒有拘束感的穿搭風格，重點在於自然接受這些單品的特色。而這次她也配戴了「無性別」風格的珠寶和配飾單品，包括卡地亞的釘子耳環和腕表，以及川久保玲設計的MIKIMOTO x COMME des GARÇONS珍珠項鍊。川久保玲在跨界設計這系列珍珠珠寶時就訴求不分性別年齡、任何人都能配戴珍珠，結合時髦的金屬元素如鍊結、鉚釘等，為向來被認為充滿女性光輝的珍珠也注入時尚潮流感。
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