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天后都用包包打歌！女神卡卡拎定製精品包宣傳新單曲

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Delvaux特別為女神卡卡打造了工坊量身定製的Brillant包，上面以工匠精心刻上的「Love for Sale」點綴，呼應即將推出的單曲。圖／Delvaux提供
Delvaux特別為女神卡卡打造了工坊量身定製的Brillant包，上面以工匠精心刻上的「Love for Sale」點綴，呼應即將推出的單曲。圖／Delvaux提供

最近忙著在紐約進行「One Last Time」爵士演出的女神卡卡（Lady Gaga），又再度於紐約街頭展現非常有個人特色的時尚穿搭品味。不只服裝本身變化多端，就連包款也很有看頭。像近日他被拍到的造型，就是拿著一款上面寫著「Love for Sale」的包包，這款包不但和她當天穿的洋裝非常搭配，其實也為即將推出的新單曲做了最好的宣傳，完全是一舉兩得！

女神卡卡最近即將與美國資深音樂傳奇Tony Bennett推出第二張錄音室專輯，其中新的一首單曲就叫「Love for Sale」，這首歌也是Tony Bennett在1957年推出的代表作之一，兩人再度合作挑選了這首別具意義的歌曲，更象徵著經典傳承。

為了這個溫馨的合作，女神卡卡愛牌比利時精品Delvaux特別為她打造了工坊量身定製的Brillant包，上面就以工匠精心刻上的「Love for Sale」點綴，利用白色皮革包身配黑色字樣，鮮明反差更搶眼，為新的單曲宣傳之餘也留下一個紀念，更彰顯了La Maison Delvaux的獨特工藝魅力。

Delvaux特別為女神卡卡打造了工坊量身定製的Brillant包，上面以工匠精心刻上的「Love for Sale」點綴，呼應即將推出的單曲。圖／Delvaux提供
Delvaux特別為女神卡卡打造了工坊量身定製的Brillant包，上面以工匠精心刻上的「Love for Sale」點綴，呼應即將推出的單曲。圖／Delvaux提供
Delvaux特別為女神卡卡打造了工坊量身定製的Brillant包，上面以工匠精心刻上的「Love for Sale」點綴，呼應即將推出的單曲。圖／Delvaux提供
Delvaux特別為女神卡卡打造了工坊量身定製的Brillant包，上面以工匠精心刻上的「Love for Sale」點綴，呼應即將推出的單曲。圖／Delvaux提供
女神卡卡是Delvaux狂粉。圖／Delvaux提供
女神卡卡是Delvaux狂粉。圖／Delvaux提供
女神卡卡是Delvaux狂粉。圖／Delvaux提供
女神卡卡是Delvaux狂粉。圖／Delvaux提供
利用白色皮革包身配黑色字樣，鮮明反差更搶眼，為新的單曲宣傳之餘也留下一個紀念，更彰顯了La Maison Delvaux的獨特工藝魅力。圖／Delvaux提供
利用白色皮革包身配黑色字樣，鮮明反差更搶眼，為新的單曲宣傳之餘也留下一個紀念，更彰顯了La Maison Delvaux的獨特工藝魅力。圖／Delvaux提供
Delvaux特別為女神卡卡打造了工坊量身定製的Brillant包，上面以工匠精心刻上的「Love for Sale」點綴，呼應即將推出的單曲。圖／Delvaux提供
Delvaux特別為女神卡卡打造了工坊量身定製的Brillant包，上面以工匠精心刻上的「Love for Sale」點綴，呼應即將推出的單曲。圖／Delvaux提供
女神卡卡是Delvaux狂粉。圖／Delvaux提供
女神卡卡是Delvaux狂粉。圖／Delvaux提供
Delvaux特別為女神卡卡打造了工坊量身定製的Brillant包，上面以工匠精心刻上的「Love for Sale」點綴，呼應即將推出的單曲。圖／Delvaux提供
Delvaux特別為女神卡卡打造了工坊量身定製的Brillant包，上面以工匠精心刻上的「Love for Sale」點綴，呼應即將推出的單曲。圖／Delvaux提供
利用白色皮革包身配黑色字樣，鮮明反差更搶眼，為新的單曲宣傳之餘也留下一個紀念，更彰顯了La Maison Delvaux的獨特工藝魅力。圖／Delvaux提供
利用白色皮革包身配黑色字樣，鮮明反差更搶眼，為新的單曲宣傳之餘也留下一個紀念，更彰顯了La Maison Delvaux的獨特工藝魅力。圖／Delvaux提供
利用白色皮革包身配黑色字樣，鮮明反差更搶眼，為新的單曲宣傳之餘也留下一個紀念，更彰顯了La Maison Delvaux的獨特工藝魅力。圖／Delvaux提供
利用白色皮革包身配黑色字樣，鮮明反差更搶眼，為新的單曲宣傳之餘也留下一個紀念，更彰顯了La Maison Delvaux的獨特工藝魅力。圖／Delvaux提供
女神卡卡是Delvaux狂粉。圖／Delvaux提供
女神卡卡是Delvaux狂粉。圖／Delvaux提供
女神卡卡是Delvaux狂粉。圖／Delvaux提供
女神卡卡是Delvaux狂粉。圖／Delvaux提供

紐約

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