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天后都用包包打歌！女神卡卡拎定製精品包宣傳新單曲
最近忙著在紐約進行「One Last Time」爵士演出的女神卡卡（Lady Gaga），又再度於紐約街頭展現非常有個人特色的時尚穿搭品味。不只服裝本身變化多端，就連包款也很有看頭。像近日他被拍到的造型，就是拿著一款上面寫著「Love for Sale」的包包，這款包不但和她當天穿的洋裝非常搭配，其實也為即將推出的新單曲做了最好的宣傳，完全是一舉兩得！
女神卡卡最近即將與美國資深音樂傳奇Tony Bennett推出第二張錄音室專輯，其中新的一首單曲就叫「Love for Sale」，這首歌也是Tony Bennett在1957年推出的代表作之一，兩人再度合作挑選了這首別具意義的歌曲，更象徵著經典傳承。
為了這個溫馨的合作，女神卡卡愛牌比利時精品Delvaux特別為她打造了工坊量身定製的Brillant包，上面就以工匠精心刻上的「Love for Sale」點綴，利用白色皮革包身配黑色字樣，鮮明反差更搶眼，為新的單曲宣傳之餘也留下一個紀念，更彰顯了La Maison Delvaux的獨特工藝魅力。
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