天后都用包包打歌！女神卡卡拎定製精品包宣傳新單曲

最近忙著在紐約進行「One Last Time」爵士演出的女神卡卡(Lady Gaga),又再度於紐約街頭展現非常有個人特色的時尚穿搭品味。不只服裝本身變化多端,就連包款也很有看頭。像近日他被拍到的造型,就是拿著一款上面寫著「Love for Sale」的包包,這款包不但和她當天穿的洋裝非常搭配,其實也為即將推出的新單曲做了最好的宣傳,完全是一舉兩得!

女神卡卡最近即將與美國資深音樂傳奇Tony Bennett推出第二張錄音室專輯,其中新的一首單曲就叫「Love for Sale」,這首歌也是Tony Bennett在1957年推出的代表作之一,兩人再度合作挑選了這首別具意義的歌曲,更象徵著經典傳承。