雙北限定！MiraWan攜手瑪黑家居 七夕套餐組限量66套

隨著疫情鬆綁，雙北今宣布自8月3日起可恢復餐廳內用，首先迎接的就是8月14日七夕情人節。以高空景觀著名的MiraWan法式餐廳，疫情下推出「Home Dining也能Fine Dining外送套餐」形成口碑，七夕聯手生活選物品牌瑪黑家居選物，共同推出「法式雙人套餐」加「丹麥雙人餐具」驚喜情人節大禮盒，每組售價5,677元，限雙北供應，須提前一天預訂，僅限量66組。預計自8月6日至15日午、晚餐時段提取。

七夕情人節「法式雙人套餐」加「丹麥雙人餐具」驚喜情人節大禮盒，內容包括瑪黑家居選物精選的丹麥品牌 House Doctor細膩溫潤的雙餐盤，搭配同丹麥品牌Bloomingville俐落霧黑餐具四件組；以及MiraWan豐盛的雙人套餐，從麵包籃、前菜、沙拉、湯品、鍋飯、主菜（美國Prime肋眼或戰斧豬），到甜點蘋果派與飲品，每一個法式料理該有的環節，都精緻納入其中。

MiraWan的「法式雙人套餐」共七道，主菜為碳烤美國Prime肋眼或雲林究好豬戰斧二選一。從精選手工麵包到松露野菇溫泉蛋沙拉，冷前菜是肥美不膩的加拿大冷壓肥鴨肝，湯品是季節限定的櫻花蝦絲瓜卡布奇諾，濃湯中有米苔目和豐富蔬菜丁，口感鮮明，獨有鮮味和絲瓜的甜美，讓人印象深刻。

西班牙臘腸海鮮鍋飯每一粒米都浸潤入味好有味道，還咬得到臘腸的微辣，海鮮配料不手軟地鋪滿。在主菜方面，主廚特選油花分布均勻，肉質鮮美的美國Prime等級牛肋眼，並用法式炭烤手法，提煉出豐沛濃郁的甜香肉味；另一個主菜選擇是人道牧場飼養出的雲林究好豬，取大里肌部位貌似一把斧頭的戰斧豬排，大塊豪邁，一次品嘗霜降、里肌、肋排三種口感。