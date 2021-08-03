第一本老報旅聞復古手帳 報時光「老派旅行手帳組」溫馨亮相

延續老派生活系列，2021年《報時光》團隊以「時光採集」概念，以生活就是一場旅行，採集日常美好為核心理念，全新開發出「老派旅行手帳組」，邀請老派好友們一同紀錄生活美好。

距離上次旅行有多久了呢？防疫的特別日子裡，手機裡滑出無敵海景與燦爛笑容，在等待安心暢遊時刻，透過書寫拼貼紀錄美好回憶，不只讓時光永駐，也是一份對未來的期許。《報時光》串聯《兩個八月設計公司》及《開心鋼筆》，結合創新設計及採集概念，悉心打造「老派旅行手帳組」，內含老派旅行手帳、老派旅行鋼珠筆、金屬書籤，用最貼心的組合陪伴您的生活日常。

第一本以老報旅聞為主題的「老派旅行手帳」，透過食衣住行等八大主題，收藏老報旅遊照片文章，讓使用者在記錄當下的同時，也能閱讀昔日趣聞，享受穿越時光的樂趣，內頁並保留格子/橫欄/空白頁三種留白，讓您發揮創意盡情書寫。

收藏珍貴老報照片文章，享受穿越時光的樂趣。 圖／報時光提供

設計上重現早期報版復古外觀，加上老報圖象點綴，採用溫潤色彩印刷，凸顯獨特的年代感氛圍。 而為滿足能將手帳隨身攜帶的需求，特別強化了功能性：硬挺封面材質加上一手掌握的尺寸，戶外書寫穩定性高且不占空間；手帳後方附側開口袋，幫助整潔收納票根小物。

手帳封底附側開口袋，給票根小物溫暖的家。 圖／報時光提供

「老派旅行鋼珠筆」則以淺灰色調為基底，搭配米色老報圖象，展現中性沉穩風格，筆芯為市售常見規格，可自由替換不受限；書籤以亮面金屬材質製作，兼具外觀質感及功能性。

淺灰色調鋼珠筆沉穩大方，設計感包裝質感滿分。 圖／報時光提供

「我們採集時光篇章，你們採集生活日常」，細心蒐整老報圖像文章，採集時光的過程如同一場旅行，「老派旅行手帳組」不只陪伴您紀錄珍貴回憶，也陪伴您規劃對未來的展望期許，8月3日起於嘖嘖募資平台上線，貼心提供您超早鳥優惠，一起收藏這份美好禮物！