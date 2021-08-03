逆勢成長！婚嫁珠寶新店開幕 加碼優惠迎降級

雖然疫情影響許多產業，但並沒有影響新人成家的意願。創立於2005年的台灣婚戒品牌亞立詩（ALUXE）宣布於台南、板橋兩地新門市自8月起正式開幕，並在疫情趨緩迎接降級之際，推出超值5大優惠回饋新人，讓婚禮服務一次到位。

以俗稱「街邊店」獨立門市為主的亞立詩，也強調安心的獨立鑑賞空間，能確實掌握人流落實防疫，讓消費者安心選購。全新台南西門門市位於台南市西門路一段上，比鄰藍晒圖文創園區、面對新光三越台南新天地及台南錢櫃，而板橋文化門市則位於捷運板橋站2號出口旁，鬧中取靜。

為慶祝盛大開幕，自即日起至8月31日止，亞立詩推出5大超值優惠，包括預約來來店禮、全館優惠折扣9折起、對戒免費升等鉑金、購買一克拉以上GIA鑽石送珍珠項鍊、以及消費滿6萬元再抽999.9黃金結婚套組等。台南與板橋門市享以上優惠外，前一百名消費之客人，加碼再抽一組黃金套組。