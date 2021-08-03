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逆勢成長！婚嫁珠寶新店開幕 加碼優惠迎降級

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Diamond Foundry強調環保的實驗室培育鑽石受到投資者看好。圖／法意荷提供
Diamond Foundry強調環保的實驗室培育鑽石受到投資者看好。圖／法意荷提供

雖然疫情影響許多產業，但並沒有影響新人成家的意願。創立於2005年的台灣婚戒品牌亞立詩（ALUXE）宣布於台南、板橋兩地新門市自8月起正式開幕，並在疫情趨緩迎接降級之際，推出超值5大優惠回饋新人，讓婚禮服務一次到位。

以俗稱「街邊店」獨立門市為主的亞立詩，也強調安心的獨立鑑賞空間，能確實掌握人流落實防疫，讓消費者安心選購。全新台南西門門市位於台南市西門路一段上，比鄰藍晒圖文創園區、面對新光三越台南新天地及台南錢櫃，而板橋文化門市則位於捷運板橋站2號出口旁，鬧中取靜。

為慶祝盛大開幕，自即日起至8月31日止，亞立詩推出5大超值優惠，包括預約來來店禮、全館優惠折扣9折起、對戒免費升等鉑金、購買一克拉以上GIA鑽石送珍珠項鍊、以及消費滿6萬元再抽999.9黃金結婚套組等。台南與板橋門市享以上優惠外，前一百名消費之客人，加碼再抽一組黃金套組。

而主打實驗室培育鑽石的複合品牌店JOY COLORi，則是從疫情爆發的5月開始，短短2個月內，透過線上活動等嶄新方式接觸消費者，創造累積近千位預約鑑賞鑽石的疫情奇蹟。搭上近年時尚界吹起的永續時尚熱潮，JOY COLORi引進強調能完全碳中和的培育鑽石品牌Diamond Foundry，逐漸受到許多新世代消費者的注意。該品牌因為受到環保巨星李奧納多與Apple、Facebook、Google等科技大廠投資而行情看好，截至今年5月，業績已達到去年全年的銷量，預計銷售數字將比去年成長三倍。

亞立詩台南店提供安全安心的獨立鑑賞空間。圖／亞立詩提供
亞立詩台南店提供安全安心的獨立鑑賞空間。圖／亞立詩提供
亞立詩全新板橋門市。圖／亞立詩提供
亞立詩全新板橋門市。圖／亞立詩提供
JOY COLORi引進強調環保的實驗室培育鑽石，受到消費者歡迎。圖／法意荷提供
JOY COLORi引進強調環保的實驗室培育鑽石，受到消費者歡迎。圖／法意荷提供
亞立詩台南店外觀。圖／亞立詩提供
亞立詩台南店外觀。圖／亞立詩提供

鑽石 疫情 品牌

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