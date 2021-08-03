屈臣氏網路商店「88超級趴」狂推優惠、限時天天品類日

不論是採買父親節禮物或是自己與家人的日常所需，趁著藥妝店優惠檔期一次購足最划算。屈臣氏網路商城即日起至8月20日推出「88超級趴」優惠活動，祭出多種優惠組合，8月6日前還有「超級趴天天品類日 」，每天都有不同主題的折扣商品，陸續推出日用品及髮類商品、保養醫美、屈臣氏獨家商品等消費不限金額88折；8月7日至8月8日更將推出「超級趴48小時馬拉松」驚喜折扣。

屈臣氏「超級趴天天品類日 」8月3日保健消費不限金額88折；8月4日日用及髮類消費不限金額88折；8月5日保養醫美消費不限金額88折；8月6日屈臣氏獨家品牌消費不限金額88折。

8月9日至8月15日屈臣氏與9大集團品牌攜手推出消費滿888元現折100元；8月16日至8月20日App用戶獨享單筆消費滿1,500元現折100元；即日起到屈臣氏官網玩遊戲就有機會拿到折扣碼，現折即用。