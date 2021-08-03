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屈臣氏網路商店「88超級趴」狂推優惠、限時天天品類日

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏網路商城即日起至8月20日推出「88超級趴」優惠活動，祭出多種優惠組合。圖／屈臣氏提供
屈臣氏網路商城即日起至8月20日推出「88超級趴」優惠活動，祭出多種優惠組合。圖／屈臣氏提供

不論是採買父親節禮物或是自己與家人的日常所需，趁著藥妝店優惠檔期一次購足最划算。屈臣氏網路商城即日起至8月20日推出「88超級趴」優惠活動，祭出多種優惠組合，8月6日前還有「超級趴天天品類日 」，每天都有不同主題的折扣商品，陸續推出日用品及髮類商品、保養醫美、屈臣氏獨家商品等消費不限金額88折；8月7日至8月8日更將推出「超級趴48小時馬拉松」驚喜折扣。

屈臣氏「超級趴天天品類日 」8月3日保健消費不限金額88折；8月4日日用及髮類消費不限金額88折；8月5日保養醫美消費不限金額88折；8月6日屈臣氏獨家品牌消費不限金額88折。

8月9日至8月15日屈臣氏與9大集團品牌攜手推出消費滿888元現折100元；8月16日至8月20日App用戶獨享單筆消費滿1,500元現折100元；即日起到屈臣氏官網玩遊戲就有機會拿到折扣碼，現折即用。

另外，屈臣氏「屈動無限好購」優惠大放送， 8月25日前使用閃電送或門市快速取貨服務，不限消費金額下單就送最高送150折價券，訂單成立即送100元電子折價券（需消費滿450元方能折抵）， 出貨再加碼送50元門市折價券（需消費滿200元方能折抵），不出門也能享受最快3小時快速到貨的閃電送，疫情期間更祭出限時免運優惠。

屈臣氏網路商城「88超級趴」8月6日獨家品牌88折，「天天美麗－白金安瓶深度補水面膜4入盒」特價169元，88折後149元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏網路商城「88超級趴」8月6日獨家品牌88折，「天天美麗－白金安瓶深度補水面膜4入盒」特價169元，88折後149元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏網路商城「88超級趴」8月4日日用髮品88折，「巴黎萊雅金緻護髮精油金色款限定組」600件商品任挑任選2件75折、平均單件367元，88折後平均單件324元。圖／屈臣氏提供
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屈臣氏網路商城「88超級趴」8月5日護膚醫美88折，「DR.WU杏仁酸亮白煥膚精華18% 15ml」600件商品任挑任選2件75折、平均單件600元，88折後平均單件528元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏網路商城「88超級趴」8月5日護膚醫美88折，「DR.WU杏仁酸亮白煥膚精華18% 15ml」600件商品任挑任選2件75折、平均單件600元，88折後平均單件528元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏網路商城「88超級趴」8月6日獨家品牌88折，「Pure Beauty BB霜／CC霜」特價320元，600件商品任挑任選2件75折、平均單件240元，88折後平均單件211元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏網路商城「88超級趴」8月6日獨家品牌88折，「Pure Beauty BB霜／CC霜」特價320元，600件商品任挑任選2件75折、平均單件240元，88折後平均單件211元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏網路商城「88超級趴」8月5日護膚醫美88折，「AHC瞬效保濕B5微導玻尿酸精華30ml」600件商品任挑任選2件75折、平均單件750元，88折後平均單件660元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏網路商城「88超級趴」8月5日護膚醫美88折，「AHC瞬效保濕B5微導玻尿酸精華30ml」600件商品任挑任選2件75折、平均單件750元，88折後平均單件660元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏網路商城「88超級趴」8月4日日用髮品88折，「潘婷高濃保濕膠囊髮膜（密集修護型）12ml X 6」600件商品任挑任選2件75折、平均單件209元，88折後平均單件184元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏網路商城「88超級趴」8月4日日用髮品88折，「潘婷高濃保濕膠囊髮膜（密集修護型）12ml X 6」600件商品任挑任選2件75折、平均單件209元，88折後平均單件184元。圖／屈臣氏提供

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