情人節對表 甜蜜與情意的時光見證

2021年的七夕將在下周六、8月14日登場。送情人節禮物常讓人難以決定，但有相似風格的情人節對表既可以是情意的時光見證，也可以是手腕上的輕珠寶配件、一物二用。

雷達（RADO）的True Square系列方形鏤空自動腕表，由於使用高科技精密陶瓷，堅硬、光潔，而且具有幾何風格的方形設計。加上鏤空面盤可窺探機芯的齒輪、元件，像情人的心、明明白白。漆黑色款約71,100元、雪白色則為89,700元；喜歡顏色粉嫩一點？品牌今年還有一只Captain Cook庫克船長與設計師Marina Hoermanseder的聯名套組，除了手表鑲嵌8顆鑽石，再附粉紅、黑與粉紅色加長雙圈皮革一共三條表帶，滿足全方位造型可能，機芯還有80小時動力儲存，訂價約80,400元。

你和情人總追求心靈上的高度默契？美度（MIDO）的Baroncelli Chronometer Silicon永恆系列天文台認證矽游絲對表與你一樣，追求分秒不差的精確，經典的簡約表面搭配PVD玫瑰金表殼，表冠一者在左側、一者在右側，但兩者都使用MIDO Caliber 80天文台認證自動上鍊機芯，經瑞士天文台認證，並具備矽游絲。面盤再經漂亮的木紋處理，經典、耐看，男表建議售價40,000元，女表則為42,100元，因小時時標鑲嵌以鑽石，閃亮耀眼。