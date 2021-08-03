姓名有「俊傑家宇」任一字！王品牛排「免費請吃龍蝦」

王品牛排最受歡迎的龍蝦尋人活動再度登場，即日起凡爸爸姓名中有「俊」「傑」「家」「宇」來王品牛排店內消費套餐，出示姓名證件，姓名相同1個字、送「法式焗烤龍蝦」半隻（價值528元）；2個字相符、就送一整隻「法式焗烤龍蝦」（價值1,056元），活動至8月30日截止，邀請最帥氣的老爸，相約吃王品。

王品牛排4月中曾推出母親節慕名而來活動，邀請姓名中有「雅、婷、怡、君」的媽媽們，前來用餐享免費龍蝦的優惠，訊息曝光後瞬間成為社群轉傳的熱門話題，網友們紛紛TAG雅婷怡君，讓許多朋友、老同學透過活動話題再相約敘舊。5月19日遇上全台警戒升級、活動被迫中止，最不到一個月的時間送出超過5 千隻龍蝦、款待近萬名「雅」「婷」「怡」「君」們。

這次父親節延續品牌核心理念「款待心中最重要的人」，尋找人氣排行中最帥氣的組合，包含英「俊」、「傑」出、愛「家」、且「宇」宙無敵的老爸們，感謝這些父親做為社會上的中流砥柱、中堅份子，默默的付出、一肩擔起照顧上一代、扶植下一代的責任，成為家中最堅強的後盾！

除尋人活動外，王品牛排推出店內限定新菜色「紅酒燉煮熟成牛」，是法國經典鄉村料理，選以美國PRIME等級T-bone，乾式熟成28天後以多種蔬菜、香料及紅酒燉煮2.5小時，重現法國名菜風味，嚐得到頂級紐約客及菲力的雙重口感，醬汁精煉濃郁，風味甘醇，令人回味無窮，每客1,690元 （10%服務費另計），數量有限，售完為止。

因應疫情降級不鬆懈，許多人還是選擇在家就地過節，王品牛排以爸爸是女兒們的前世情人為主題，推出「禮饗情人雙人餐」，特價1,888元（原價2,218元~2,318元）內容提供四款主餐可任選。