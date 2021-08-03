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姓名有「俊、傑、家、宇」 王品免費送「焗烤龍蝦」
隨雙北、宜蘭內用鬆綁，王品即日起全台279家門店回歸正常營運，其中「王品牛排」龍蝦尋人活動再度登場。即日起凡爸爸姓名中有「俊」「傑」「家」「宇」，至王品牛排店內消費套餐，姓名相同1個字、送「法式焗烤龍蝦」半隻，2個字相符、就送一整隻，現賺1,056元。
王品牛排於今年4月推出母親節尋人活動，凡姓名中有「雅、婷、怡、君」的媽媽前來用餐，就可以兌換免費龍蝦。隨著全台內用鬆綁，王品牛排自即日起至8月30日期間，凡姓名中有「俊、傑、家、宇」的爸爸前來消費套餐，即可兌換「法式焗烤龍蝦」，中1字贈送半隻（價值528元），中2字則贈送1整隻（價值1,056元）。
除此之外，王品牛排也推出限定新菜色「紅酒燉煮熟成牛」，選用美國PRIME等級T-bone，乾式熟成 28 天後以多種蔬菜、香料及紅酒燉煮2.5小時，重現法國名菜風味，每客1,690元。另外還有「情饗情人雙人餐」，提供4款主餐功選擇，每套原價2,218～2,318元，優惠價1,888元，外帶自取可享85折，消費滿千再贈香煎鮭魚佐干貝。
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