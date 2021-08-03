姓名有「俊、傑、家、宇」 王品免費送「焗烤龍蝦」

隨雙北、宜蘭內用鬆綁，王品即日起全台279家門店回歸正常營運，其中「王品牛排」龍蝦尋人活動再度登場。即日起凡爸爸姓名中有「俊」「傑」「家」「宇」，至王品牛排店內消費套餐，姓名相同1個字、送「法式焗烤龍蝦」半隻，2個字相符、就送一整隻，現賺1,056元。

王品牛排於今年4月推出母親節尋人活動，凡姓名中有「雅、婷、怡、君」的媽媽前來用餐，就可以兌換免費龍蝦。隨著全台內用鬆綁，王品牛排自即日起至8月30日期間，凡姓名中有「俊、傑、家、宇」的爸爸前來消費套餐，即可兌換「法式焗烤龍蝦」，中1字贈送半隻（價值528元），中2字則贈送1整隻（價值1,056元）。