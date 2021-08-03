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7-11「就是i美食」攜手foodomo化身雲端餐廳

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN聯手高端餐飲與外送服務架構全新「名店就近買．就是i美食」雲端餐廳平台，主打「餐點訂閱誌」、「多元組合餐」兩大功能。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN聯手高端餐飲與外送服務架構全新「名店就近買．就是i美食」雲端餐廳平台，主打「餐點訂閱誌」、「多元組合餐」兩大功能。圖／7-ELEVEN提供

為了滿足消費者「就近買、安全付、安心吃」三大需求，7-ELEVEN架構全新「名店就近買．就是i美食」雲端餐廳平台，首次攜手台北W飯店、頌丹樂等集合品牌暢銷美食，並整合foodomo外送服務，以「餐點訂閱誌」、「多元組合餐」兩大功能，首創超商串接高端餐飲與外送服務，打造便利又安心的美食中繼平台。

7-ELEVEN社會廚房再進化，「就是i美食」即日起與外送平台foodomo緊密結合，以近年興起的雲端廚房為發想概念，架構全新「雲端餐廳」平台，即日起率先上架台北W飯店、頌丹樂等兩大品牌，後續將持續引進其他五星級飯店、米其林餐廳，預計8月底前整體將有超過30種餐點組合可供選擇。

「就是i美食」主打「餐點訂閱誌」、「多元組合餐」兩大特色，將較少在外送平台經營的星級飯店、米其林餐廳當日現做新鮮菜色與平台串接，直接配送到府。其中「餐點訂閱誌」功能可於前一天或當天上午安排預約訂餐，提供3天或5天的懶人餐選項，消費者不用煩惱每天要吃什麼，一次下單即可安排好一周餐食，訂閱多日餐點還能享9折起的優惠回饋。

除了個人餐飲選擇之外，「就是i美食」也能依人數選購「多元組合餐」，分為個人獨饗餐、雙人分饗餐、豪華家庭餐、尊榮會議餐等4種類型可供挑選，從情侶、小家庭到公司會議餐一應俱全，想訂名店餐點不用再跨平台挑選，一站購足宅配到家。

根據foodomo觀察，外送訂單以知名度高、具有口碑的老字號餐廳特別受到消費者喜愛。本次「就是i美食」攜手台北W飯店推出「袋我走WAY TO GO」外帶系列料理，集結飯店內各家餐廳的菜色，特製方便外帶、外送的義大利麵、披薩、三明治、沙拉等西式餐點，也有西式、中式多人分享的精緻套餐可選購。

開胃有勁的泰國菜也是夏季熱門餐點，7-ELEVEN與foodomo外送排行前5名人氣餐廳、來自泰國的米其林一星級餐廳「頌丹樂」合作，主打正宗泰式伊善風味料理，由泰國總店的行政主廚開發菜單，餐點包含頗具盛名的星級青木瓜沙拉、人氣海陸炒飯、河粉、多種口味的南洋風湯麵和米線等，套餐搭配道地的招牌炸物，以及泰式甜品和飲料，單人獨享或多人用餐菜色豐富多元，滿足饕客味蕾。

7-ELEVEN聯手高端餐飲與外送服務架構全新「名店就近買．就是i美食」雲端餐廳平台，主打「餐點訂閱誌」、「多元組合餐」兩大功能。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN聯手高端餐飲與外送服務架構全新「名店就近買．就是i美食」雲端餐廳平台，主打「餐點訂閱誌」、「多元組合餐」兩大功能。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「就是i美食」平台的「餐點訂閱誌」功能，可於前一天或當天上午安排預約訂餐，提供3天或5天的懶人餐選項，訂閱多日餐點還能享9折起優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「就是i美食」平台的「餐點訂閱誌」功能，可於前一天或當天上午安排預約訂餐，提供3天或5天的懶人餐選項，訂閱多日餐點還能享9折起優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「就是i美食」平台與foodomo外送排行前5名人氣餐廳、來自泰國的米其林一星級餐廳「頌丹樂」合作。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「就是i美食」平台與foodomo外送排行前5名人氣餐廳、來自泰國的米其林一星級餐廳「頌丹樂」合作。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「就是i美食」平台攜手台北W飯店推出「袋我走WAY TO GO」外帶系列料理，集結飯店內各家餐廳的菜色，特製方便外帶、外送的義大利麵、披薩、三明治、沙拉等西式餐點，也有西式、中式多人分享的精緻套餐可選購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「就是i美食」平台攜手台北W飯店推出「袋我走WAY TO GO」外帶系列料理，集結飯店內各家餐廳的菜色，特製方便外帶、外送的義大利麵、披薩、三明治、沙拉等西式餐點，也有西式、中式多人分享的精緻套餐可選購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「就是i美食」平台與foodomo外送排行前5名人氣餐廳、來自泰國的米其林一星級餐廳「頌丹樂」合作，主打正宗泰式伊善風味料理，由泰國總店的行政主廚開發菜單。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「就是i美食」平台與foodomo外送排行前5名人氣餐廳、來自泰國的米其林一星級餐廳「頌丹樂」合作，主打正宗泰式伊善風味料理，由泰國總店的行政主廚開發菜單。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「就是i美食」即日起與外送平台foodomo緊密結合，架構全新「雲端餐廳」平台，率先上架台北W飯店、頌丹樂兩大品牌，後續將持續引進其他五星級飯店、米其林餐廳，預計8月底前整體將有超過30種餐點組合可供選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「就是i美食」即日起與外送平台foodomo緊密結合，架構全新「雲端餐廳」平台，率先上架台北W飯店、頌丹樂兩大品牌，後續將持續引進其他五星級飯店、米其林餐廳，預計8月底前整體將有超過30種餐點組合可供選擇。圖／7-ELEVEN提供

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