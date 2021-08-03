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防疫「唱」飲！格蘭8年攜手天后徐懷鈺 推出線上KTV

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
格蘭8年8月5日晚間8點整，邀你加入「888包廂」，「唱」飲格蘭8年嗨翻一整晚。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭8年8月5日晚間8點整，邀你加入「888包廂」，「唱」飲格蘭8年嗨翻一整晚。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

格蘭父子洋酒旗下調和威士忌品牌格蘭（Grant’s），今夏特別推出「格蘭8年線上KTV」，邀你加入「888包廂」。這場線上KTV活動，獨家請到唱跳天后徐懷鈺擔任嘉賓，同時還有知名熱唱系網紅那那大師領銜主持，歡唱活動將於8月5日週四晚間8點整，於Yahoo平台正式開唱。「格蘭8年線上KTV」將用一連串熱門金曲及趣味互動遊戲，以及高CP值的格蘭8年，讓你在家也能一秒置身星光KTV，「唱飲」格蘭8年嗨翻一整晚。

在「格蘭8年線上KTV」直播活動中，只要在晚間8:00至9:00期間加入Yahoo直播包廂，就能與擁有〈妙妙妙〉等多首經典作品的唱跳歌手徐懷鈺一同唱飲，帶大家重現經典熱門KTV懷舊金曲串燒，直播現場中不僅開放網友們聊天、點歌互動，還有趣味抽獎環節，凡留言包含指定關鍵字，便有機會獲得格蘭8年限量居家防疫唱飲包。

不僅如此，此次更邀請到女明星爭相合作的知名網紅那那大師坐鎮主持，保證整晚線上KTV活動精彩不停歇，帶大家拋開居家防疫的煩悶心情，一起暢飲樂翻天。

格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌，是格蘭父子旗下酒廠所生產的高品質酒款，堪稱同級產品中，唯一超值價格就能有8年威士忌禮遇。以陳年至少8年的高品質原酒移入雪莉桶過桶熟陳，酒精濃度達40%，桂圓香氣中帶有一絲煙燻味，並散發著橡木芬芳與香草氣息，入口後清爽香甜花果香氣，甘甜滑順讓人不絕於口，留下的麥芽香尾韻豐富悠長，酒體呈琥珀色澤、且以喜氣紅為包裝設計，由內到外盡顯高級質感，超高CP值再加上台灣消費者對雪莉桶風味的鍾愛，不論是相揪歡唱、聚會品酩或送禮，都是物超所值的選擇。

「格蘭8年線上KTV」直播活動將於8月5日週四晚間8點登場，直播活動轉播連結：https://www.facebook.com/events/530758224906098

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭8年首度攜手天后徐懷鈺推出線上KTV「格蘭8年888包廂」。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭8年首度攜手天后徐懷鈺推出線上KTV「格蘭8年888包廂」。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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