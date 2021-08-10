衛生破口！這些細菌你發現了嗎？deya全球首創抗菌2合1機能包　

2021年初夏，COVID-19讓全台灣都上了一課震撼教育，強勢提升了大多數人的健康衛生意識。降回二級警戒，多數公司取消居家辦公，上班族們免不了每日通勤，下班一進門消毒洗手，甚至直奔浴室沖澡，外出衣物也天天換洗，但你曾意識到背包上成千上萬的細菌嗎?

台灣品牌deya結合美國妙抗保®(Microban)的AEGIS微生物防護罩技術，為商務人士及短期旅遊者打造可快拆成隨身側背包的「deya BRAVO 2合1抗菌商旅背包」。AEGIS微生物防護罩技術以電荷破壞作用模式，導致微生物細胞的裂解、抑制細菌生長，並降低發霉及產生異味的機會，有效抗菌高達99.99%，讓背包不再是家庭中的衛生破口。

圖／聯合數位文創提供