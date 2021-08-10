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衛生破口！這些細菌你發現了嗎？deya全球首創抗菌2合1機能包　

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
圖／聯合數位文創提供
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2021年初夏，COVID-19讓全台灣都上了一課震撼教育，強勢提升了大多數人的健康衛生意識。降回二級警戒，多數公司取消居家辦公，上班族們免不了每日通勤，下班一進門消毒洗手，甚至直奔浴室沖澡，外出衣物也天天換洗，但你曾意識到背包上成千上萬的細菌嗎?

台灣品牌deya結合美國妙抗保®(Microban)的AEGIS微生物防護罩技術，為商務人士及短期旅遊者打造可快拆成隨身側背包的「deya BRAVO 2合1抗菌商旅背包」。AEGIS微生物防護罩技術以電荷破壞作用模式，導致微生物細胞的裂解、抑制細菌生長，並降低發霉及產生異味的機會，有效抗菌高達99.99%，讓背包不再是家庭中的衛生破口。

圖／聯合數位文創提供
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早在疫情爆發之前，deya即致力於抗菌背包系列產品的研發，2021年推出的「deya BRAVO 2合1抗菌商旅背包」更以商務需求為設計出發點，主層大開口兩層收納，可放2台15吋筆電，文件收納井然有序，大容量20公升，出差或短期旅遊一包搞定！可拆式側背包讓日常不再需要因應場合不斷替換包包，專利設計3秒內拆卸，重要隨身物品揹著走，並具有RFID防盜技術捍衛您的個資安全。更多詳細資訊請上嘖嘖網頁查詢。

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