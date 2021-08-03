庇護工場業績剩2成 喜憨兒推中秋禮盒衝買氣

疫情重創喜憨兒基金會庇護工場、餐廳門市，業績僅剩往年同期2成，隨著疫情趨緩，各行各業陸續解封，喜憨兒也趁勢推出中秋禮盒衝買氣。喜憨兒基金會說，基金會最重要的收入來源正是中秋禮盒銷售，迫切需要大家以行動支持，每年送愛到部落的月餅禮盒活動也不停歇，今年預計送給2萬8214名學生。

24歲智能障礙中度的小怡，從庇護工場轉調到喜憨兒烘焙屋門市，即使每天搭上1小時的公車上下班，也從不喊累。剛到門市時，小怡立志考取門市服務證照，利用午休努力準備考試，執行門市打掃工作時，也依據老師教導的操作流程，日復一日地練習。終於，小怡在第三次檢定考時順利考取證照，成為一名獲得認證的門市服務人員。中秋節即將到來，小怡最近忙著背誦各種月餅特色，希望能在她的介紹下，成功賣出月餅。

喜憨兒基金會指出，今年基金會再度與幾米合作，以《幸福遇見愛的守護》為主題推出中秋聯名限量禮盒，無論是星光饗宴系列，還是月光花園組合，都充滿著濃濃中秋氣氛。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，今年的月餅除了保留經典口味，蛋黃酥、綠豆椪以及廣式系列的月餅外，也推出新口味，像是榛果巧克力流芯月餅，嚴選可可粉調製的日式桃山餅皮，內層包著巧克力熔岩流芯，吃起來甜而不膩，口感絲滑香濃，還有烏龍金桔芝心月餅，一口咬下滿滿烏龍清香，烏龍金桔與乳酪的雙層內餡，酸甜鹹的口感交織，邀請大家一起支持喜憨兒中秋月餅禮盒，讓憨兒們的認真，為台灣澆灌美好向前的力量。

此外，第13年舉辦的送愛到部落月餅禮盒募集活動，今年也不停歇，預計為台南市、花蓮縣、苗栗縣、新北市、桃園市、嘉義縣，共為約2萬8214位學生募集中秋月餅禮盒，歡迎大眾加入送愛行列，讓一份愛心，成為兩份力量，詳細認購方式可上喜憨兒官網查詢。