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烘焙名店中秋玩跨界！香腸、威士忌、烏魚子全包餡

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「花好月圓禮盒」是企業客戶訂購人氣排行第一。圖／舊振南提供
「花好月圓禮盒」是企業客戶訂購人氣排行第一。圖／舊振南提供

端午過後即將迎來中秋，這個闔家團圓的美麗佳節，今年因疫情而誕生更多創意，尤其台灣烘焙老店、名店紛紛大玩聯名，或者納入創新餡料，脫去「老品牌」的外衣，如疫後般，迎來更新鮮有趣的好滋味。

百年漢餅品牌舊振南今年再度以人氣商品蛋黃酥與綠豆椪為主的「花好月圓禮盒」及「雙悅禮盒」，用漢餅傳達感恩與祝福；另跨界金車噶瑪蘭推出「威士忌月餅禮盒」，將可可、水蜜桃、椰香葡萄搭配不同酒香，創新月餅風味。受疫情影響的中秋節，舊振南也創新服務，包括代客送禮、代貼賀卡、指定面額的商品兌換券，以及推出「中秋限定免運特惠組」，讓無法團聚或拜訪送禮者，依舊能傳達祝福。

同樣百年的郭元益，則請來台灣設計師聶永真操刀時尚包裝，推出年銷450萬顆的冰沙餡餅、蛋黃酥、只有中秋才吃得到的綠豆椪等人氣酥皮系列，與融入中式糕餅技法的西式餅乾組合，「郭元益X聶永真embrace擁抱」聯名禮盒一口氣全包。此外，也首度與肉品專家黑橋牌聯名，將黑橋牌手工炒焙的豬肉入餡，禮盒中還有厚燒條子肉乾，可當零嘴賞月上桌。

新冠肺炎疫情，也看見更多溫暖人情。台灣甜點品牌「微熱山丘」就以療癒、溫暖為題，推出中秋節限定的「鳳梨奶黃月餅禮盒」，將台灣土鳳梨融合奶黃放進月餅，呈獻來自陽光田野的溫暖祝福。今年業者也升級月餅外觀，加深雕花刻度，提升線條立體感，展現花瓣乾淨俐落、栩栩如生的鳳梨花紋。預購期間另推出限量2入裝，在送禮前可先品嘗專屬中秋的滋味。

新東陽今年除了招牌廣式月餅，也首度推出茶葉結合月餅的「秋味風華禮盒」，內容包含最具代表的台灣好茶搭配新品烏魚子蛋黃酥，還有酥皮高達7層的經典蛋黃酥。9月6日前新東陽會員購買指定商品達1,500元，再加贈保冷袋或自動傘。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

微熱山丘推出中秋期間限定「鳳梨奶黃月餅禮盒」，內含鳳梨奶黃月餅6個裝，搭配限定版包裝盒，結合全新主視覺專屬布提袋。圖／微熱山丘提供
微熱山丘推出中秋期間限定「鳳梨奶黃月餅禮盒」，內含鳳梨奶黃月餅6個裝，搭配限定版包裝盒，結合全新主視覺專屬布提袋。圖／微熱山丘提供
郭元益X黑橋牌誠意典藏，售價650元。圖／郭元益提供
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新東陽月餅堅持手作，是中秋的經典美味。圖／新東陽提供
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2021中秋賀禮的貼心客製化服務，滿足消費者不同的送禮需求。圖／舊振南提供
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中秋節 月餅 蛋黃酥

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