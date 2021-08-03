快訊

直播／疫苗用罄、國產有疑慮 陳時中14:00主持記者會

東奧桌球戰況／男團對付強敵德國 莊陳配首點雙打1：2落後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不只簽下寶萊塢安潔莉納裘莉！寶格麗新代言人超火辣

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
拉丁裔女星艾莎岡薩雷加入寶格麗大家族成為品牌代言人。圖／取自IG @bulgari
拉丁裔女星艾莎岡薩雷加入寶格麗大家族成為品牌代言人。圖／取自IG @bulgari

看好名人社群影響力，義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）在亞洲成功簽下木村拓哉女兒木村光希（Koki）和韓國女子天團BLACKPINK成員Lisa，帶動亞洲市場的知名度與業績成長，今年除了稍早宣布「宇宙最強網紅」Chiara Ferragni也加入寶格麗家族成為代言人，近日更透過IG宣布北美洲的兩位全新代言人：一位是有「寶萊塢安潔莉納裘莉」之稱的琵艷卡喬普拉喬納斯（Priyanka Chopra Jonas），一位則是拉丁裔的火辣美女艾莎岡薩雷（Eiza González）。

出身印度寶萊塢的琵艷卡喬普拉強納斯，曾有「印度最美女人」封號，在奪得世界小姐冠軍後踏入演藝圈，除了過人美貌，演技也受到許多獎項肯定，從印度紅到好萊塢拍攝影集，在美國也擁有超高知名度。就如同媒體給她的稱號「寶萊塢裘莉」一樣，她長期關注弱勢、熱心公益。在2018年，她嫁給美國歌手尼克喬納斯（Nick Jonas）后冠上夫姓，成為性感人妻。之前就經常與寶格麗合作的她，這次在全新形象廣告中配戴經典的B.zero1系列珠寶。

而來自墨西哥的女星艾莎岡薩雷在好萊塢發展多年，曾演出「哥吉拉大戰金剛」、「玩命關頭：特別行動」等動作大片。而近日她也宣布將與艾美獎得獎導演Matthew Heineman合作，將墨西哥傳奇女星Maria Felix的生平故事搬上大螢幕；艾莎岡薩雷除了將演出主角，也將擔任製片。這位火辣美女在全新的寶格麗形象片中演繹多款經典的Serpenti蛇形珠寶，展現靈蛇雋永而摩登的神秘魅力。

琵艷卡喬普拉喬納斯加入寶格麗大家族成為品牌代言人。圖／取自IG @bulgari
琵艷卡喬普拉喬納斯加入寶格麗大家族成為品牌代言人。圖／取自IG @bulgari
BVLGARI B.zero1 Rock Chain系列黃K金鑽石頸鍊，約31萬3,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock Chain系列黃K金鑽石頸鍊，約31萬3,600元。圖／寶格麗提供
拉丁裔女星艾莎岡薩雷加入寶格麗大家族成為品牌代言人。圖／取自IG @bulgari
拉丁裔女星艾莎岡薩雷加入寶格麗大家族成為品牌代言人。圖／取自IG @bulgari
BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石頸鍊，約59萬4,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石頸鍊，約59萬4,000元。圖／寶格麗提供
琵艷卡喬普拉喬納斯加入寶格麗大家族成為品牌代言人。圖／取自IG @bulgari
琵艷卡喬普拉喬納斯加入寶格麗大家族成為品牌代言人。圖／取自IG @bulgari
BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石單圈手環，約25萬3,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石單圈手環，約25萬3,900元。圖／寶格麗提供
拉丁裔女星艾莎岡薩雷加入寶格麗大家族成為品牌代言人。圖／取自IG @bulgari
拉丁裔女星艾莎岡薩雷加入寶格麗大家族成為品牌代言人。圖／取自IG @bulgari
BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金雙環鑲鑽戒指，約22萬1,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金雙環鑲鑽戒指，約22萬1,000元。圖／寶格麗提供
琵艷卡喬普拉喬納斯與艾莎岡薩雷加入寶格麗大家族成為品牌代言人。圖／取自IG @bulgari
琵艷卡喬普拉喬納斯與艾莎岡薩雷加入寶格麗大家族成為品牌代言人。圖／取自IG @bulgari
BVLGARI Serpenti系列頂級祖母綠與鑽石頸鍊，鉑金鑲嵌26.10克拉橢圓形蛋面切割哥倫比亞祖母綠；鑽石與祖母綠，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列頂級祖母綠與鑽石頸鍊，鉑金鑲嵌26.10克拉橢圓形蛋面切割哥倫比亞祖母綠；鑽石與祖母綠，價格店洽。圖／寶格麗提供
拉丁裔女星艾莎岡薩雷加入寶格麗大家族成為品牌代言人。圖／取自IG @bulgari
拉丁裔女星艾莎岡薩雷加入寶格麗大家族成為品牌代言人。圖／取自IG @bulgari
BVLGARI Serpenti Viper 玫瑰金半鑽雙圈戒指，約14萬3,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper 玫瑰金半鑽雙圈戒指，約14萬3,000元。圖／寶格麗提供

印度 珠寶 好萊塢

延伸閱讀

Lisa、車銀優、張東健愛妻高素榮 首度合體為寶格麗

「古墓奇兵」20年／裘莉身邊猛男現在全變A咖

裘莉狠招報復？帶兒子見首任前夫 準備取代親爹小布？

裘莉律師曝3個小孩願作證反擊小布 網友罵：夠了沒？

相關新聞

疫情衝擊＋房租！70年「成吉思汗蒙古烤肉」停業

老台北人的回憶又少一間！擁有70年歷史的老字號餐廳「成吉思汗蒙古烤肉」，於官方臉書宣告，因疫情影響及房租壓力，虧損慘重，...

下一個30年 「醇熟」設計團隊的秘辛

全球受到疫情波及之時，深耕台南、創立三十多年的 詠絮設計 秉持實力堅強的設計背景，仍舊不停歇地服務各領域的業主，近期更完成台南星鑽水岸旁的實品屋作品...

姓名有「俊傑家宇」任一字！王品牛排「免費請吃龍蝦」

王品牛排最受歡迎的龍蝦尋人活動再度登場，即日起凡爸爸姓名中有「俊」「傑」「家」「宇」來王品牛排店內消費套餐，出示姓名證件...

姓名有「俊、傑、家、宇」 王品免費送「焗烤龍蝦」

隨雙北、宜蘭內用鬆綁，王品即日起全台279家門店回歸正常營運，其中「王品牛排」龍蝦尋人活動再度登場。即日起凡爸爸姓名中有...

7-11「就是i美食」攜手foodomo化身雲端餐廳

為了滿足消費者「就近買、安全付、安心吃」三大需求，7-ELEVEN架構全新「名店就近買．就是i美食」雲端餐廳平台，首次攜...

庇護工場業績剩2成 喜憨兒推中秋禮盒衝買氣

疫情重創喜憨兒基金會庇護工場、餐廳門市，業績僅剩往年同期2成，隨著疫情趨緩，各行各業陸續解封，喜憨兒也趁勢推出中秋禮盒衝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。