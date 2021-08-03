不只簽下寶萊塢安潔莉納裘莉！寶格麗新代言人超火辣

看好名人社群影響力，義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）在亞洲成功簽下木村拓哉女兒木村光希（Koki）和韓國女子天團BLACKPINK成員Lisa，帶動亞洲市場的知名度與業績成長，今年除了稍早宣布「宇宙最強網紅」Chiara Ferragni也加入寶格麗家族成為代言人，近日更透過IG宣布北美洲的兩位全新代言人：一位是有「寶萊塢安潔莉納裘莉」之稱的琵艷卡喬普拉喬納斯（Priyanka Chopra Jonas），一位則是拉丁裔的火辣美女艾莎岡薩雷（Eiza González）。

出身印度寶萊塢的琵艷卡喬普拉強納斯，曾有「印度最美女人」封號，在奪得世界小姐冠軍後踏入演藝圈，除了過人美貌，演技也受到許多獎項肯定，從印度紅到好萊塢拍攝影集，在美國也擁有超高知名度。就如同媒體給她的稱號「寶萊塢裘莉」一樣，她長期關注弱勢、熱心公益。在2018年，她嫁給美國歌手尼克喬納斯（Nick Jonas）后冠上夫姓，成為性感人妻。之前就經常與寶格麗合作的她，這次在全新形象廣告中配戴經典的B.zero1系列珠寶。