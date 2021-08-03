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疫情衝擊＋房租！70年「成吉思汗蒙古烤肉」停業

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
老字號的成吉思汗蒙古烤肉宣告停業。圖／擷取自成吉思汗蒙古烤肉粉絲頁
老字號的成吉思汗蒙古烤肉宣告停業。圖／擷取自成吉思汗蒙古烤肉粉絲頁

老台北人的回憶又少一間！擁有70年歷史的老字號餐廳「成吉思汗蒙古烤肉」，於官方臉書宣告，因疫情影響及房租壓力，虧損慘重，因此宣告歇業。消息一出，令粉絲感到不捨，表示「我從小吃到大的美味，就這樣消失了」、「天呀，正準備雙北開放內用後去吃呢」

根據維基百科指出，台灣獨有的「蒙古烤肉」乃是由資深相聲演員吳兆南發明，自發明以來也常採吃到飽的形式。其中位於台北吉林路的成吉思汗蒙古烤肉，即是提供蒙古烤肉吃到飽，並且提供火鍋、燒餅作為搭配。在GOOGLE評論上，累積有超過1200則評論，平均獲得3.6分，乃是許多老台北人的青春回憶。

成吉思汗在8月2日晚間發布公告，表示因疫情影響及房租壓力，虧損慘重，在此歇業，引發網友不捨，表示「才想說要去吃的怎麼會...」、「童年回憶沒了」、「不會吧！！！！！！要開放內用了欸」而除了成吉思汗之外，同樣是老字號的「阿潘廚房」，以及「建宏牛肉麵」，同樣也都在8月宣告停業。

老字號的成吉思汗蒙古烤肉宣告停業。圖／擷取自成吉思汗蒙古烤肉粉絲頁
老字號的成吉思汗蒙古烤肉宣告停業。圖／擷取自成吉思汗蒙古烤肉粉絲頁

烤肉 蒙古 疫情

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