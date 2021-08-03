疫情衝擊＋房租！70年「成吉思汗蒙古烤肉」停業

老台北人的回憶又少一間！擁有70年歷史的老字號餐廳「成吉思汗蒙古烤肉」，於官方臉書宣告，因疫情影響及房租壓力，虧損慘重，因此宣告歇業。消息一出，令粉絲感到不捨，表示「我從小吃到大的美味，就這樣消失了」、「天呀，正準備雙北開放內用後去吃呢」

根據維基百科指出，台灣獨有的「蒙古烤肉」乃是由資深相聲演員吳兆南發明，自發明以來也常採吃到飽的形式。其中位於台北吉林路的成吉思汗蒙古烤肉，即是提供蒙古烤肉吃到飽，並且提供火鍋、燒餅作為搭配。在GOOGLE評論上，累積有超過1200則評論，平均獲得3.6分，乃是許多老台北人的青春回憶。