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拿金牌了啦！麟洋直喊超酷想代言金牌啤酒

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
金牌台啤以「金牌奧運應援罐」力挺中華隊，奪得金牌的黃金男雙「麟洋配」想代言。圖／台酒公司提供
金牌台啤以「金牌奧運應援罐」力挺中華隊，奪得金牌的黃金男雙「麟洋配」想代言。圖／台酒公司提供

「拿金牌了啦！」金牌台啤以「金牌奧運應援罐」力挺中華隊，黃金男雙李洋、王齊麟奮力在東奧勇奪台灣首面奧運羽球金牌。在網路受訪時被問及最想代言什麼產品？王齊麟直言，台酒公司金牌台灣啤酒的「金牌奧運應援罐」超酷的，如果有代言機會，最想代言金牌啤酒。

王齊麟一語釣出董事長親自回應，今天台酒公司董事長丁彥哲看到此視頻立即開心地和各界分享，丁彥哲說，馬上評估，等李洋、王齊麟回國再進一步接洽。

金牌台灣啤酒是東奧中華代表團官方合作夥伴，特別推出期間限定「金牌奧運應援罐」，以行動力號召國人一起為中華隊加油。台酒公司表示，經過長時間的等待與訓練，中華隊選手們將狀態調整至巔峰，為台灣爭取最高榮耀，金牌台灣啤酒特別推出兩款「金牌奧運應援罐」搭配奪金濾鏡，號召國人一起跟這群台灣囡仔「拿金牌了啦」。

更值得一提的是，透過掃描應援罐身上QR CODE，進入IG濾鏡頁面後出現的應援頭帶及張嘴特效，搭配應援罐入鏡後出現的金牌圖樣，能讓全台灣人一秒化身金牌應援團，用手中的金牌為台灣喝采！而濾鏡配樂正是金牌台啤與「美秀集團」聯手打造的東奧中華代表團的官方應援歌曲-「金光閃閃」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金牌 奧運 台灣人

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