初鹿牧場 X 舊振南 等待10個月「鮮奶綠豆沙包」誕生
將近50年歷史的初鹿牧場，首度攜手百年餅舖舊振南，聯手推出等待10個月才誕生的「鮮奶綠豆沙包」，即日起於初鹿牧場官網和台東園區，以及全聯實體門市正式上架販售。
雙品牌打造的新口味，採用初鹿牧場100%鮮奶麵皮，搭配舊振南經典「李白口味綠豆椪」綿醇綠豆沙製作而成，雙經典口感的融合，傳達正港的傳統台灣味。
初鹿牧場品牌總監陳奎妮表示，此次與舊振南的聯名，不只是品牌聯名，背後更代表著文化傳承的融合。舊振南總經理李立元指出，內餡使用舊振南鎮店招牌─李白口味綠豆椪綿醇綠豆沙，嚴選中顆飽滿的綠豆，經過泡、洗、濾、蒸、壓、煮、炒七道繁複手工程序，製成酥鬆綿密的清香綠豆沙餡，雪白的純奶油綠豆風味，口感清新淡雅、甜而不膩。
配合上市，網路也出現鮮奶包子媽媽懷孕生出綠豆沙寶寶的「孕釀好滋味」超可愛梗圖系列，引發網友熱烈分享討論，用孕期比喻新品的醞釀誕生。貼文中手撕鮮奶包子露出滿滿綠豆沙餡的畫面，和冒著熱騰騰蒸氣的模樣，讓網友紛紛留言「隔著螢幕都在流口水」、「我已經等不及了，包子媽媽妳快生吧！」。
品牌也邀請菜朝、香菇愛畫畫、紅唇客棧─Ethan及瀚瀚隨手畫等知名插畫家合作，將鮮奶綠豆沙包以不同風格的插圖，創意展現聯名新品融合的經典特色，包括貼合媽媽們的心靈小宇宙漫畫，還有展現鮮奶綠豆沙包給人滿滿幸福感的無厘頭插畫；其中，紅唇客棧─Ethan將鮮奶綠豆沙包比喻作為送女友的「名牌包」，有趣又貼近日常生活的繪畫風格內容。
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