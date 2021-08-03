疫情衝擊！32年台菜「阿潘廚房」熄燈

儘管疫情趨緩、各地恢復內用，但是新冠肺炎所帶來的衝擊，仍然重創餐飲業。創業於1989年的台北台菜餐廳「阿潘廚房」宣告，因疫情影響無法繼續營業，因此自8月2日起停止營業，結束32年的歲月，也令支持者感到不捨。

阿潘廚房最初名為虹橋海鮮，自龍江路起家，菜色以大溪漁港漁獲為主。1989年時遷至現址，並改名阿潘廚房，轉型成為台菜、古早味料理餐廳，包括珍珠白斬雞、招牌魯雞爪、香煎豬肝、手工韭菜蚵捲都是推薦料理，亦提供蒜味鹽酥蝦、松阪肉炒蒜苗等多樣化菜色，累積許多死忠的支持者，在GOOGLE評論上累積超過600則評價，平均獲得4.1分。

阿潘廚房於8月2日發布公告，表示因疫情而停業，並且設備可轉讓經營。消息一出，即令許多老顧客感覺惋惜。除了阿潘廚房之外，西門町商圈老字號的「建宏牛肉麵」，同樣也於近日熄燈落幕，其他還有永康街卡瓦利咖啡、吉野家中正店、油庫口麵線漢生店，以及台北第一間無老鍋、開業40年的北平稻香村等店，也都在疫情期間走入回憶。