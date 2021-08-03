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最高15%回饋！「LINE Pay星巴克隨行卡」超萌登場

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
LINE Pay星巴克隨行卡登場。圖／星巴克提供
LINE Pay星巴克隨行卡登場。圖／星巴克提供

台灣星巴克觀察，電子行動支付的需求日益增加，因此再度與LINE Pay聯手推出「LINE Pay星巴克隨行卡」，首張在向日葵花海中熊大兔兔喝咖啡的超萌卡面，即辦即用即綁定，除享有電子支付的快速方便與線上儲值功能，同時享有星禮程集星、累積等級、回饋兌換等會員服務。另外，使用LINE Pay儲值後，也可享有LINE POINTS回饋。

星巴克繼2019年與LINE Pay合作推出「LINE Pay星巴克星意禮」，以及大受歡迎的「星巴克LINE官方帳號」服務上線，此次全新推出「LINE Pay星巴克隨行卡」，從電子行動支付到商品電子兌換憑證一應俱全，走向具創新力的數位咖啡品牌。

配合「LINE Pay星巴克隨行卡」全新服務上線，星巴克與LINE Pay自8月5日至9月10日推出優惠活動，期間使用LINE Pay星巴克隨行卡前往全台星巴克門市消費，單筆消費滿1,000元，可獲贈20顆星，另外透過LINE Pay線上加值功能加值滿500元，並以此卡付款累積消費滿500元，可享最高LINE POINTS 15%回饋。

LINE 星巴克 咖啡 LINE Pay

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