快訊

兩岸間諜橋／徐章國被中共綁架後曾逃脫 掛念同伴換來數年牢災

「群島之子」征奧運！李洋、陳念琴給台灣人的啟示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

起司脆薯、柚香塔塔！麥當勞2款「異國風漢堡」登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
麥當勞新推出「起司脆薯雙牛堡」、「柚香塔塔脆雞堡」，單點均為104元。圖／麥當勞提供
麥當勞新推出「起司脆薯雙牛堡」、「柚香塔塔脆雞堡」，單點均為104元。圖／麥當勞提供

疫情期間，許多人都懷念出國旅遊的感覺。因此麥當勞自8月4日起，限時42天推出全新「異國風味系列」，包括有「起司脆薯雙牛堡」、「柚香塔塔脆雞堡」陸續登場，帶來美式與日式不同風格的滋味。

此次推出的異國風味系列，供應時間自8月4日至9月14日。率先登場的「起司脆薯雙牛堡」，選用紐澳100%雙層純牛肉，搭配美式經典NACHO起司、酥脆薯餅、新鮮萵苣及蕃茄，最後蓋上熱烤玉米壓紋麵包，擁有濃郁香氣與豐富口感。至於8月18日上市的「柚香塔塔脆雞堡」，選用去骨雞腿肉，經獨家香料醃漬入味後酥炸，再淋上檸檬、酸黃瓜、洋蔥、洋香菜製作而成的檸檬塔塔醬，並灑上香柚胡椒粉，帶有清爽的酸甜滋味，增添炎夏中的食慾。異國風味系列新品單點均為104元，搭配勁脆套餐為172元，套餐加點6塊麥克雞塊優惠價55元。

麥當勞表示，根據訂房網站調查，台灣民眾對於旅遊的渴望度高達全球第3，有超過5成的民眾想要出國旅行，因此推出「異國風味系列」，透過味蕾刺激旅遊回憶，在家也能一秒置身異國。

異國風味系列自8月4日起陸續登場。圖／麥當勞提供
異國風味系列自8月4日起陸續登場。圖／麥當勞提供

麥當勞 套餐

延伸閱讀

麥當勞8月3日才解封 梅花座+隔板準備中

麥當勞30年前菜單曝光 網見「價格沒變」驚喊：當年也太奢侈

全聯隱藏版「9吋披薩」高CP值美食！4款起司一次滿足，免解凍、微波也行

每顆都比50元硬幣大！ 竹北也有超大顆雞佛披薩，千葉火鍋「日式&泰式雞佛起司披薩」開箱

相關新聞

疫情衝擊＋房租！70年「成吉思汗蒙古烤肉」停業

老台北人的回憶又少一間！擁有70年歷史的老字號餐廳「成吉思汗蒙古烤肉」，於官方臉書宣告，因疫情影響及房租壓力，虧損慘重，...

下一個30年 「醇熟」設計團隊的秘辛

全球受到疫情波及之時，深耕台南、創立三十多年的 詠絮設計 秉持實力堅強的設計背景，仍舊不停歇地服務各領域的業主，近期更完成台南星鑽水岸旁的實品屋作品...

初鹿牧場 X 舊振南 等待10個月「鮮奶綠豆沙包」誕生

將近50年歷史的初鹿牧場，首度攜手百年餅舖舊振南，聯手推出等待10個月才誕生的「鮮奶綠豆沙包」，即日起於初鹿牧場官網和台...

疫情衝擊！32年台菜「阿潘廚房」熄燈

儘管疫情趨緩、各地恢復內用，但是新冠肺炎所帶來的衝擊，仍然重創餐飲業。創業於1989年的台北台菜餐廳「阿潘廚房」宣告，因...

咖啡買一送一！亞洲最美咖啡秘境「豆留森林」開放內用

這個夏天因疫情按下了暫停鍵，少了人氣喧囂，卻讓豆留森林裡的動植物得以吐納伸展，用最美的姿態迎接咖啡好友。有「亞洲最美咖啡...

雙北內用！高空餐廳SEA TO SKY 秀疫苗接種卡用餐85折

信義區高空餐廳SEA TO SKY為響應政府措施，持續努力齊心抗疫，凡接種COVID-19疫苗者（不限疫苗種類），即享用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。