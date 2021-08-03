起司脆薯、柚香塔塔！麥當勞2款「異國風漢堡」登場

疫情期間，許多人都懷念出國旅遊的感覺。因此麥當勞自8月4日起，限時42天推出全新「異國風味系列」，包括有「起司脆薯雙牛堡」、「柚香塔塔脆雞堡」陸續登場，帶來美式與日式不同風格的滋味。

此次推出的異國風味系列，供應時間自8月4日至9月14日。率先登場的「起司脆薯雙牛堡」，選用紐澳100%雙層純牛肉，搭配美式經典NACHO起司、酥脆薯餅、新鮮萵苣及蕃茄，最後蓋上熱烤玉米壓紋麵包，擁有濃郁香氣與豐富口感。至於8月18日上市的「柚香塔塔脆雞堡」，選用去骨雞腿肉，經獨家香料醃漬入味後酥炸，再淋上檸檬、酸黃瓜、洋蔥、洋香菜製作而成的檸檬塔塔醬，並灑上香柚胡椒粉，帶有清爽的酸甜滋味，增添炎夏中的食慾。異國風味系列新品單點均為104元，搭配勁脆套餐為172元，套餐加點6塊麥克雞塊優惠價55元。