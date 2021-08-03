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東京奧運／共好年代 跳高王子、馬術小公主腕上一家親

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Jessica Von Bredow在ig上秀出熱情親吻金牌的照片，同時手上配戴了RICHARD MILLE RM 07-01腕表。圖 / 翻攝自ig
Jessica Von Bredow在ig上秀出熱情親吻金牌的照片，同時手上配戴了RICHARD MILLE RM 07-01腕表。圖 / 翻攝自ig

競賽的本質勢必要分出高下嗎？競爭的本質當中，是否容許「共好」的存在？本屆奧運的驚喜亮點之一，就是男子跳高決賽的意外結局：由「跳高王子」巴爾希姆（Mutaz Barshim）與來自義大利的坦貝里（Gianmarco Tamberi），兩人最後「共享」金牌，也成就本次奧運的場邊佳話。

比賽場外，來自卡達的「跳高王子」Mutaz Barshim還有另一個較少為人知的身份，即是身為頂級鐘表RICHARD MILLE的品牌好友。早在2017年，品牌便曾以「共生」的概念，為他打造一枚重量僅32公克的RM 67-02 MUTAZ ESSA BARSHIM High Jump自動上鍊腕表，期冀腕表猶如運動員的第二層肌膚、完美貼合身體。

腕表的底板和橋板皆以經黑色PVD處理五級鈦合金打造，自動盤則由TPT®碳纖維和白金構成，同時CRMA7自動上鍊機芯再經手工拋光、鑽石拋光與微噴砂處理等多道工序，集精緻、工藝、強悍與輕盈於一身。而由TPT®碳纖維和TPT®石英複合材料打造的深紅色表殼更與Mutaz Barshim的深紅色賽衣如出一徹，難怪成為「跳高王子」的腕上之選。

事實上：今年不只有Mutaz Barshim順利奪金，RICHARD MILLE品牌摯友日前更有Jessica Von Bredow在馬術項目（equestrian）下的「馬場馬術（Dressage）」同時拿下個人賽與團體賽金牌。

由於必須由選手與所騎乘馬匹，共同完成比賽，馬場馬術更是奧運中唯一需與有生命動物共同進行的比賽項目、高度需要自制與統御能力，同樣具有「分享」、「共存」的價值觀。今年Jessica Von Bredow最終一舉奪得個人與團體的兩面馬場馬術冠軍，頒獎時便曾戴上RICHARD MILLE RM 07-01自動上鍊女士腕表，並在個人instagram帳號秀出多張親吻金牌的熱情照片。

使用Carbon TPT®碳纖維打造表殼的RM 07-01腕表，維持品牌擅長以複合物料展現輕盈與強悍的特點。簡單的時、分兩針，加上更為修長、也是品牌全系列最纖細尺寸的酒桶形表殼，一如奧運馬術等級的精湛表現，將纖細優雅與完美，巧妙合一。

Mutaz Barshim不僅在2012、2016、2020年奧運會相繼奪牌，同時也是頂級鐘表RICHARD MILLE的品牌摯友。圖 / RICHARD MILLE提供
Mutaz Barshim不僅在2012、2016、2020年奧運會相繼奪牌，同時也是頂級鐘表RICHARD MILLE的品牌摯友。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE品牌摯友Jessica Von Bredow日前奧運奪金，並在ig秀出金牌與手上的RM 07-01腕表。圖 / 翻攝自 ig（合成圖）
RICHARD MILLE品牌摯友Jessica Von Bredow日前奧運奪金，並在ig秀出金牌與手上的RM 07-01腕表。圖 / 翻攝自 ig（合成圖）
使用深紅色TPT®碳纖維和TPT®石英複合材料打造的表殼，靈感來自Mutaz Barshim的比賽制服顏色。圖 / RICHARD MILLE提供
使用深紅色TPT®碳纖維和TPT®石英複合材料打造的表殼，靈感來自Mutaz Barshim的比賽制服顏色。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 07-01 Carbon TPT®自動上鍊女士腕表，259萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 07-01 Carbon TPT®自動上鍊女士腕表，259萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 67-02 MUTAZ ESSA BARSHIM High Jump自動上鍊腕表，500萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 67-02 MUTAZ ESSA BARSHIM High Jump自動上鍊腕表，500萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
需要與有生命動物共同進行的馬場馬術（Dressage），高度需要自制與統御能力。圖 / RICHARD MILLE提供
需要與有生命動物共同進行的馬場馬術（Dressage），高度需要自制與統御能力。圖 / RICHARD MILLE提供
「跳高王子」巴爾希姆（Mutaz Barshim）與義大利的坦貝里（Gianmarco Tamberi）兩人共享金牌，成就一段本次奧運的場邊佳話。圖 / 翻攝自ig
「跳高王子」巴爾希姆（Mutaz Barshim）與義大利的坦貝里（Gianmarco Tamberi）兩人共享金牌，成就一段本次奧運的場邊佳話。圖 / 翻攝自ig

品牌 腕表 奧運

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