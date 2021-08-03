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日系保養最強萌Q聯名！BE@RBRICK、皮卡丘都入列

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
敏感話題 X BE@RBRICK聯名限定組（亮白）2,700元（左）；敏感話題 X BE@RBRICK聯名限定組（淨荳）2,400元（右）。圖／資生堂提供
敏感話題 X BE@RBRICK聯名限定組（亮白）2,700元（左）；敏感話題 X BE@RBRICK聯名限定組（淨荳）2,400元（右）。圖／資生堂提供

迎接降級，讓大家想要好好買東西了嗎？日系保養接連推出最強聯名，包括日本敏感肌保養品牌「d program敏感話題」，聯名潮流品牌BE@RBRICK，推出限定組；安耐曬ANESSA則跟皮卡丘合作，推出超萌Q的限定包裝。

日本當紅的敏感肌保養品牌d program敏感話題，將旗下5款水乳推出合購組，包括均衡、淨荳、滋潤、賦活、亮白等，針對肌膚不同問題來調理，一次購買水乳組，就送不同顏色的BE@RBRICK聯名Q版鑰匙圈，即日起在資生堂線上購物網watashi+開賣。

太陽越來越大，外出在外都別忘了防曬，安耐曬的金鑽高效防曬露A 3X，跟當紅人物皮卡丘推出聯名款，正面有皮卡丘的可愛造型，背面則是分有閃電尾男孩、心電尾女孩，金鑽高效防曬露A 3X強調超防水耐汗，有獨家粉末配方，滑順容易延展，且防水與耐光耐熱，並加入綠茶、黃花萃取複合，修護肌膚與延緩光老化。

d program敏感話題與BE@RBRICK聯名；安耐曬與皮卡丘合作。圖／業者提供
d program敏感話題與BE@RBRICK聯名；安耐曬與皮卡丘合作。圖／業者提供
敏感話題 X BE@RBRICK聯名限定組（滋潤）2,400元（左）；敏感話題 X BE@RBRICK聯名限定組（賦活）2,700元（右）。圖／資生堂提供
敏感話題 X BE@RBRICK聯名限定組（滋潤）2,400元（左）；敏感話題 X BE@RBRICK聯名限定組（賦活）2,700元（右）。圖／資生堂提供
安耐曬金鑽高效防曬露 A 3X 皮卡丘限定版／60ml／950元。圖／安耐曬提供
安耐曬金鑽高效防曬露 A 3X 皮卡丘限定版／60ml／950元。圖／安耐曬提供

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