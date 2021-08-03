日系保養最強萌Q聯名！BE@RBRICK、皮卡丘都入列

迎接降級，讓大家想要好好買東西了嗎？日系保養接連推出最強聯名，包括日本敏感肌保養品牌「d program敏感話題」，聯名潮流品牌BE@RBRICK，推出限定組；安耐曬ANESSA則跟皮卡丘合作，推出超萌Q的限定包裝。

日本當紅的敏感肌保養品牌d program敏感話題，將旗下5款水乳推出合購組，包括均衡、淨荳、滋潤、賦活、亮白等，針對肌膚不同問題來調理，一次購買水乳組，就送不同顏色的BE@RBRICK聯名Q版鑰匙圈，即日起在資生堂線上購物網watashi+開賣。