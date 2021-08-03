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復刻前衛 Hamilton Elvis80鏤空腕表「閃電」出擊

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Ventura系列新一代的Elvis80鏤空腕表使用H-10-S自動上鍊機械，半透明的面盤、可近距離欣賞機芯的打磨修飾。圖 / Hamilton提供
Ventura系列新一代的Elvis80鏤空腕表使用H-10-S自動上鍊機械，半透明的面盤、可近距離欣賞機芯的打磨修飾。圖 / Hamilton提供

人和手表有些類似，人若有了信念，便能做出正確決定，進而寫下歷史；手表若有了心跳、便能記錄也見證時間，而非冰冷的機械零件。漢米爾頓（Hamilton）推出新款Ventura探險系列Elvis80 Skeleton腕表，以前衛的盾形表殼搭配「心跳」裝飾，將科幻化為現實，讓探險在分秒間真切實現。

手表的形狀向來以圓形為主，正方、長方、甚至酒桶、橢圓，都已算時間舞台的另類之選。但1957年Hamilton發表Ventura腕表時，特殊的盾牌（或稱三角形）表殼，已經寫下這只時計透過特殊的幾何美學，穿越60多年時光以來，恆常不變的前衛設計地位。

新款的Elvis80 Skeleton腕表，向其愛好者、一代搖滾明星「貓王」Elvis Presley致意，以Elvis入表款名稱。雖然1957年的初代作以石英驅動電力，但2021年的新款則使用不折不扣的H-10-S自動上鍊機械，半開放式的面盤，一道宛如心電圖的圖紋水平穿越面盤，並讓人隱約窺見機芯上的日內瓦波紋修飾。精鋼表殼並以黑色PVD與玫瑰金PVD處理。閃電飛躍時間舞台的瞬間，像是機芯的磨合轉動、也像人心的起伏變化，朝真實的意志邁進。

Hamilton VENTURA探險系列ELVIS80 SKELETON腕表，58,500元。圖 / Hamilton提供
Hamilton VENTURA探險系列ELVIS80 SKELETON腕表，58,500元。圖 / Hamilton提供
表面中央宛如閃電或心電圖的裝飾，源自1957年的原始設計。圖 / Hamilton提供
表面中央宛如閃電或心電圖的裝飾，源自1957年的原始設計。圖 / Hamilton提供
前衛的三角形表殼設計，60多年來只此一家，讓Ventura具備高辨識度。圖 / Hamilton提供
前衛的三角形表殼設計，60多年來只此一家，讓Ventura具備高辨識度。圖 / Hamilton提供

腕表

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