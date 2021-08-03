復刻前衛 Hamilton Elvis80鏤空腕表「閃電」出擊

人和手表有些類似，人若有了信念，便能做出正確決定，進而寫下歷史；手表若有了心跳、便能記錄也見證時間，而非冰冷的機械零件。漢米爾頓（Hamilton）推出新款Ventura探險系列Elvis80 Skeleton腕表，以前衛的盾形表殼搭配「心跳」裝飾，將科幻化為現實，讓探險在分秒間真切實現。

手表的形狀向來以圓形為主，正方、長方、甚至酒桶、橢圓，都已算時間舞台的另類之選。但1957年Hamilton發表Ventura腕表時，特殊的盾牌（或稱三角形）表殼，已經寫下這只時計透過特殊的幾何美學，穿越60多年時光以來，恆常不變的前衛設計地位。