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首款使用自家晶片系統手機 Pixel 6系列將於秋季登場

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Google無預警搶先劇透2款新機Pixel 6和Pixel 6 Pro的主要特色。圖／Google提供
Google無預警搶先劇透2款新機Pixel 6和Pixel 6 Pro的主要特色。圖／Google提供

Google稍早無預警於官網發布Pixel 6新機消息，並表示將是首款搭載自家全新晶片系統Google Tensor的手機系列，並預計在今年秋季末正式登場。

Google首度搶先劇透2款新機Pixel 6和Pixel 6 Pro的主要特色，從外型設計上就展現了與前幾代Pixel手機截然不同的風格、與更多樣的色彩選擇，同時也升級了後置鏡頭系統，包括改善感應器和鏡頭性能，並特別設計一個長條區，讓整個相機系統集中至同一處。

另外也採用全新材質，無論是Pro機型的拋光鋁合金邊框，還是Pixel 6的霧面鋁合金外殼，相信習慣Pixel設計的用戶一定能立刻感受手感上的差異。

屆時，2款新機也將搭載Google日前在Google I/O大會發表的Android 12作業系統與全新UI設計理念。改版後的使用者介面有著全新動畫和設計架構，加上可順暢執行所有應用程式的Tensor晶片，Pixel使用體驗現在變得更加自然流暢。

Google意識到越來越多的手機功能都是以人工智慧和機器學習技術為基礎，而這不只是單憑增加運算資源就能實現，Google Tensor的出現正是為未來的使用趨勢做好準備，不只讓Pixel 6順利執行Google的計算攝影模型，還能同時享有全新功能和經過改良的現有功能。此外，Pixel 6搭載Tensor的新款安全核心處理器和Titan M2，更讓它成為硬體安全防護層級數最高的手機。

Google Tensor為專為Pixel 手機打造的全新自家晶片系統。圖／Google提供
Google Tensor為專為Pixel 手機打造的全新自家晶片系統。圖／Google提供
預計將於今年秋季末登場的Pixel 6和Pixel 6 Pro將搭載Google全新晶片系統。圖／Google提供
預計將於今年秋季末登場的Pixel 6和Pixel 6 Pro將搭載Google全新晶片系統。圖／Google提供

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