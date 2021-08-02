米其林也推薦！老字號「建宏牛肉麵」熄燈

受到疫情波及，許多餐飲名店、老店陸續停業。其中位於台北萬華的牛肉麵店「建宏牛肉麵」，近期也傳出關門大吉。有網友表示「走入歷史了，建宏牛肉麵！掰掰」

老字號的建宏牛肉麵，採24小時的經營模式，店內提供牛肉麵、牛雜麵等麵食，由於價格平實、用餐時間方便，因此是許多夜貓族、學生、計程車司機的用餐好去處。過去建宏牛肉麵也曾入選為台北米其林指南的必比登推薦，乃是大台北代表性的牛肉麵店之一，在google評論上累積超過7,000則評論，平均3.7分。儘管擁有許多民眾支持，但建宏牛肉麵近期傳出店面已經被店家、工人清空的消息，多位網友也證實已經熄燈，實際致電也無人接聽。