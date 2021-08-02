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米其林也推薦！老字號「建宏牛肉麵」熄燈
受到疫情波及，許多餐飲名店、老店陸續停業。其中位於台北萬華的牛肉麵店「建宏牛肉麵」，近期也傳出關門大吉。有網友表示「走入歷史了，建宏牛肉麵！掰掰」
老字號的建宏牛肉麵，採24小時的經營模式，店內提供牛肉麵、牛雜麵等麵食，由於價格平實、用餐時間方便，因此是許多夜貓族、學生、計程車司機的用餐好去處。過去建宏牛肉麵也曾入選為台北米其林指南的必比登推薦，乃是大台北代表性的牛肉麵店之一，在google評論上累積超過7,000則評論，平均3.7分。儘管擁有許多民眾支持，但建宏牛肉麵近期傳出店面已經被店家、工人清空的消息，多位網友也證實已經熄燈，實際致電也無人接聽。
除了建宏牛肉麵之外，疫情期間也有諸多餐廳關門，包括師大夜市的健康滷味、永康街卡瓦利咖啡、來自日本的Bake Cheese Tart、吉野家中正店、油庫口麵線漢生店，甚至連台北第一間無老鍋、開業40年的北平稻香村等店，也已經於6月熄燈落幕。至於建宏牛肉麵隔壁的兄弟店「富宏牛肉麵」，目前仍持續經營中。
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