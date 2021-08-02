快訊

威力彩連36摃 下期頭獎上看11.5億元

桌球／8強苦戰日本沒能闖關 鄭怡靜哭紅雙眼：不會停止腳步

絨毛包好像粉紅棉花糖！BALENCIAGA七夕系列甜美登場

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
鑰匙環卡夾，12,800元。圖／BALENCIAGA提供
鑰匙環卡夾，12,800元。圖／BALENCIAGA提供

情人節最受歡迎的禮物除了巧克力、飾品之外，絨毛玩偶也是一大熱門品項，如果能結合實用造型功能，相信這個禮物又能更討喜！向來有許多有趣點子的BALENCIAGA，今年的七夕系列就是把絨毛玩偶的特色融入包款系列，推出了許多仿毛包包，另外也有搭配愛心元素的服裝、帽子、鞋款等，絕對能讓另一半愛不釋手！

這次推出的仿毛包包，以BALENCIAGA標誌性的「沙漏包」Hourglass系列手袋為主，推出多種尺寸的仿毛款，另外還有造型超可愛的心型仿毛手拿包，除了有甜美像是棉花糖的粉紅色可選擇之外，也有個性十足的黑色款，另外還有絨毛兔耳朵手機殼、耳機盒等。Track運動鞋和Track涼鞋，也都在黑色或銀色款式上增添了粉色或灰色仿毛裝飾。

服裝方面，包含繡以「© BALENCIAGA」或「I © BALENCIAGA」字樣的T恤、連帽衫、襯衫、鴨舌帽及襪子，提供粉紅色、黑色及白色三種顏色供選擇。全系列已在台北微風信義店與台中新光三越中港店獨家上市，只要購買此系列商品，都會獲得一張特別的祝福賀卡，讓心意更圓滿傳達。

BALENCIAGA七夕情人節系列。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA七夕情人節系列。圖／BALENCIAGA提供
仿毛沙漏鏈帶零錢包，32,800元。圖／BALENCIAGA提供
仿毛沙漏鏈帶零錢包，32,800元。圖／BALENCIAGA提供
迷你仿毛沙漏包，62,900元。圖／BALENCIAGA提供
迷你仿毛沙漏包，62,900元。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA七夕情人節系列。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA七夕情人節系列。圖／BALENCIAGA提供
心型仿毛手拿包，28,700元。圖／BALENCIAGA提供
心型仿毛手拿包，28,700元。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA七夕情人節系列。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA七夕情人節系列。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA七夕情人節系列。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA七夕情人節系列。圖／BALENCIAGA提供
NANO仿毛沙漏包，32,800元。圖／BALENCIAGA提供
NANO仿毛沙漏包，32,800元。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA七夕情人節系列。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA七夕情人節系列。圖／BALENCIAGA提供
連帽上衣，30,100元。圖／BALENCIAGA提供
連帽上衣，30,100元。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA今年的七夕系列就是把絨毛玩偶的特色融入包款系列，推出了許多仿毛包包，另外也有搭配愛心元素的服裝、帽子、鞋款等，絕對能讓另一半愛不釋手。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA今年的七夕系列就是把絨毛玩偶的特色融入包款系列，推出了許多仿毛包包，另外也有搭配愛心元素的服裝、帽子、鞋款等，絕對能讓另一半愛不釋手。圖／BALENCIAGA提供
T恤，19,500元。圖／BALENCIAGA提供
T恤，19,500元。圖／BALENCIAGA提供
仿毛沙漏包，57,500元(S)。圖／BALENCIAGA提供
仿毛沙漏包，57,500元(S)。圖／BALENCIAGA提供

微風

延伸閱讀

偽出國「遊日本」下殺3.3折！台北喜來登「夏日祭」，小孩免費住再送1000元遊園券

桃園護國宮七夕開放參拜點燈 防疫門啟用人流消毒管控

網羅5款經典包 LOEWE迷你包禮盒可能是七夕最佳選擇！

夏天就是要穿小可愛、細肩帶！李佳穎加碼俏臀 和安心亞一起性感納涼

相關新聞

絨毛包好像粉紅棉花糖！BALENCIAGA七夕系列甜美登場

情人節最受歡迎的禮物除了巧克力、飾品之外，絨毛玩偶也是一大熱門品項，如果能結合實用造型功能，相信這個禮物又能更討喜！向來...

台灣之星慶5G開台周年！指定資費最高送100GB上網量

台灣之星去年8月宣布5G開台，首創業界最公平的5G資費方案，用到5G才付錢、最高每月加200元的機制，截至今年6月底吸引...

新款acerpure空氣清淨機系列開賣 官網註冊得3年保固

為期1個月的「Acer Day」熱烈進行中，除了推出超過20款搭載第11代Intel Core處理器的產品，以超齊全的全...

火鍋48折、用餐送住宿！飯店、餐廳祭「內用慶祝優惠」

隨著疫情相對趨緩，目前尚未開放餐飲內用的雙北、宜蘭，也將再於8月3日起重新開放餐飲內用，讓餐飲業者準備喜迎顧客上門。由於...

迎內用！金色三麥攜手飛利浦 京站店導入UV-C雙重清消

國內疫情趨緩，迎接雙北即將開放餐廳內用，國內知名餐飲品牌金色三麥攜手飛利浦，於京站門市導入飛利浦紫外線UV-C殺菌燈進行...

路易莎咖啡率先宣布 8月3日開放雙北、宜蘭門市內用

因應行政院調降全國疫情警戒至二級，各縣市陸續開放餐飲內用，路易莎今宣佈，配合雙北、宜蘭縣市政府宣佈之餐飲內用規定與條件，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。