絨毛包好像粉紅棉花糖！BALENCIAGA七夕系列甜美登場
情人節最受歡迎的禮物除了巧克力、飾品之外，絨毛玩偶也是一大熱門品項，如果能結合實用造型功能，相信這個禮物又能更討喜！向來有許多有趣點子的BALENCIAGA，今年的七夕系列就是把絨毛玩偶的特色融入包款系列，推出了許多仿毛包包，另外也有搭配愛心元素的服裝、帽子、鞋款等，絕對能讓另一半愛不釋手！
這次推出的仿毛包包，以BALENCIAGA標誌性的「沙漏包」Hourglass系列手袋為主，推出多種尺寸的仿毛款，另外還有造型超可愛的心型仿毛手拿包，除了有甜美像是棉花糖的粉紅色可選擇之外，也有個性十足的黑色款，另外還有絨毛兔耳朵手機殼、耳機盒等。Track運動鞋和Track涼鞋，也都在黑色或銀色款式上增添了粉色或灰色仿毛裝飾。
服裝方面，包含繡以「© BALENCIAGA」或「I © BALENCIAGA」字樣的T恤、連帽衫、襯衫、鴨舌帽及襪子，提供粉紅色、黑色及白色三種顏色供選擇。全系列已在台北微風信義店與台中新光三越中港店獨家上市，只要購買此系列商品，都會獲得一張特別的祝福賀卡，讓心意更圓滿傳達。
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